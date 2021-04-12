Майя Санду созывает заседание Совбеза: какие вопросы включены в повестку

Заседание Высшего совета безопасности намечено на вторник на 13.00. Встреча пройдет в здании администрации главы государства.

КИШИНЕВ, 12 апр – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду созывает 13 апреля заседание Высшего совета безопасности (ВСБ). Об этом сообщается на странице администрации главы государства в Facebook.

"Основные вопросы в повестке: 1. Ситуация на небанковском финансовом рынке, включая рынок страхования. 2. Ситуация на ГП "Железная дорога Молдовы", – сказано в коммюнике.

Предыдущее заседание Совбеза состоялось 30 марта. Тогда обсуждались временный запрет на экспорт зерна, борьба с наркобизнесом, а также управление и присвоение имущества Республики Молдова на территории Украины. По его итогам заседания члены ВСБ порекомендовали правительству временно запретить экспорт пшеницы. Что кабмин и сделал, введя ограничения до 12 апреля.

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