Где ошиблась Майя Санду за первые 100 дней своего президентства

Политический аналитик Игорь Волницкий считает, что ни один из политических игроков, включая президента Майю Санду, не может похвастаться какими-либо достижениями в контексте пандемии и экономического кризиса, которые частично перекрывали политическую повестку.

КИШИНЕВ, 13 апр – Sputnik. Многие эксперты и политики прокомментировали успехи и неудачи президента Молдовы Майи Санду в начале ее мандата на посту главы государства. Спустя 100 дней ее пребывания у власти политические обозреватели крайне осторожны в оценках того, что касается выполнения предвыборных обещаний.

Политический аналитик Игорь Волницкий считает, что повестка Санду в начале ее президентского срока не полностью совпадала с пожеланиями граждан. По его словам, видно, что президент сосредоточена на повестке партии, которой она руководила до избрания на пост главы государства, а интересы этого политформирования связаны с досрочными парламентскими выборами.

"Уже четвертый месяц непрерывного политического кризиса, и какой-либо исход не виден. Не знаю, сможет ли за этот период Майя Санду или какой-либо другой политический деятель показать какие-либо результаты, осмелиться признать какие-то заслуги, потому что ни у кого не было достижений, и мы должны это признать", – сказал Волницкий в комментарии радиостудии Sputnik.

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Он обратил внимание на слова Санду о том, что благодаря ей в страну поступила вакцина в условиях пандемии. "Не знаю, обязательно ли роль президента состоит в том, чтобы иметь дело с этими пожертвованиями… Это не прерогатива президентского института - подсчитывать партии вакцины, которые ввозятся в страну", – добавил Волницкий.

Аналитик указал и на то, что президенту удалось разблокировать внешнеполитические отношения лишь наполовину – с некоторыми партнерами, которые "соответствуют политическим взглядам госпожи президента". "Я не заметил разблокирования отношений с остальными стратегическими партнерами – Российской Федерацией, к примеру. Напротив, наблюдается отклонение принципа сбалансированной внешней политики", – отметил Волницкий.

По его мнению, общество ожидало участия президента в повестке реинтеграции страны, но и здесь никаких действий со стороны института главы государства не наблюдалось. Аналитик считает, что Санду могла создать иллюзию того, что она соблюдает Конституцию по отношению к политическим деятелям, но, к сожалению, она была сторонником нарушения Основного закона.

"Учитывая ее популярность, я ожидал, что Майя Санду будет посредником в политических процессах, но не видел этого. Однако мы наблюдаем, что президент сосредоточена на повестке дня партии, которую она возглавляла, а интересы этого политформирования диктуют досрочные парламентские выборы", - заключил Волницкий.

Отчет, озаглавленный "3 приоритета, 44 достижения" и раскрывающий список целей, которые, по мнению Санду и ее администрации, главе государства удалось успешно реализовать в стодневный срок, был опубликован 2 апреля.

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