Генсек Совета Европы ответила Гречаной: может ли быть распущен парламент

Спикер молдавского парламента сообщила, что проинформирует Совет Европы о заключении Конституционного суда по итогам рассмотрения обращения президента по вопросу роспуска законодательного органа.

КИШИНЕВ, 13 апр – Sputnik. Совет Европы подтвердил свою позицию – парламент не может быть распущен, если в законодательном органе есть большинство, сказано в ответе генсека СЕ Марии Пейчинович-Бурич на обращение спикера молдавского парламента Зинаиды Гречаной. Об этом сообщила председатель высшего законодательного органа республики на своей странице в Facebook.

"В ответе, который я получила сегодня утром, подчеркивается, что роспуск парламента, избранного в рамках свободных и справедливых выборов для выражения воли народа, – это крайняя мера, которая не может быть легко принята, нужно уважать дух и букву Конституции", – сообщила Гречаная.

По ее словам, генсек Совета Европы призывала к ответственности все институты и заинтересованные стороны в Молдовы, чтобы избежать конституционного кризиса.

"Благодарю высокопоставленное должностное лицо Совета Европы за этот ответ. Недопустимо создание опасного прецедента в Республике Молдова при попытке пренебречь демократическими принципами и нормами. Если этот прецедент будет создан, его сможет использовать в будущем любая другая политическая сила, и тогда никакая демократическая норма в стране не будет иметь смысла", – отметила Гречаная.

Ранее председатель высшего законодательного органа Молдовы обратилась к генсеку Совета Европы с просьбой выступить посредником в решении институционального конфликта между президентом и высшим законодательным органом республики.

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Ситуация с назначением премьера

Прежде в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

В парламенте 25 марта должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства тогда вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

Глава государства завершила 29 марта консультации с парламентскими фракциями. По итогам этих бесед президент сообщила, что есть законные основания, чтобы отправить действующий парламент в отставку, и обратилась с соответствующим запросом в КС.

Парламент с 1 апреля ввел чрезвычайное положение из-за коронавируса, которое продлится до 30 мая. Согласно местному законодательству, "в период чрезвычайного, осадного или военного положения, введенного на всей территории страны, не допускается внесение изменений в Конституцию, а также проведение выборов в центральные и местные органы публичной власти и республиканских и местных референдумов".

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