МИДЕИ не комментирует информацию о вызове украинского посла из-за похищения Чауса

Министерство иностранных дел и европейской интеграции не комментирует информацию о вызове украинского посла и якобы имевшем место требовании молдавских властей лишить дипломатического иммунитета военного атташе Украины в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 13 апр – Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы будет публиковать коммюнике и уточнения по делу о похищении бывшего украинского судьи Николая Чауса только тогда, когда появится существенная информация.

"По этому делу Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам открыто уголовное дело. Соответственно, актуальную информацию должны обнародовать следственные органы", — сообщили Sputnik Молдова в МИДЕИ.

Отметим, что в украинских СМИ 13 апреля появилась информация, что несколько дней назад посла Украины в Молдове Марка Шевченко вызвали в МИДЕИ в связи с похищением в Кишиневе беглого украинского экс-судьи Николая Чауса.

Там же сообщалось, что Молдова попросила снять дипломатический иммунитет с военного атташе при посольстве Украины Сергея Сметанюка с целью его уголовного преследования и привлечения к ответственности. Также Молдова просит предоставить согласие на обыск автомашины Сметанюка из-за подозрений в том, что Чауса вывезли из Молдовы на его автомобиле.

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