Депутата Сергея Сырбу "попросили" с заседания Совбеза

Народный избранник Сергей Сырбу снова не смог принять полноценное участие в заседании Совета безопасности страны. Более того, он заявил, что в будущем может и вовсе отказаться от участия в этих заседаниях.

КИШИНЕВ, 13 апр – Sputnik. Председатель парламентской Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку, депутат от платформы Pentru Moldova Сергей Сырбу рассказал, что его попросили покинуть проходящий во вторник Высший совет безопасности страны (ВСБ).

По его словам, "и в этот раз заседание прошло с нарушением законов и государственных норм".

Сырбу отметил, что он был приглашен принять участие в заседании и "посчитал нужным предложить включить в повестку ситуацию с похищением украинского судьи Николая Чауса, которое вызвало скандал, в том числе на международном уровне".

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"Принять участие в обсуждении не удалось, поскольку президент Майя Санду попросила меня покинуть заседание, объяснив это той же глупой причиной, то есть, каким-то конфликтом интересов, связанным на этот раз с рынком страхования", - уточнил Сырбу.

Он добавил, что в свою очередь "сообщил Санду, что у него нет никакого конфликта интересов и он может это заявить под собственную и уголовную ответственность, если в этом будет необходимость".

"Спросил ее также, есть ли у нее акт Национального органа по неподкупности, подтверждающий это несоответствие", - пояснил депутат.

© Screenshot / Facebook / Sîrbu Sergiu Депутата Сергея Сырбу попросили покинуть заседание Совбеза

Сырбу добавил, что такого документа не нашлось и он "понимает, что Санду делает это из мести и потому что у них разные политические взгляды". По мнению парламентария, такое объяснение было бы более правдоподобным, и он смог бы его принять.

Депутат рассказал, что решил покинуть заседание и, вероятно, впредь откажется от участия в них.

Он полагает, все произошедшее является "двухкопеечным фарсом, а принимаемые там (на Совбезе - прим. ред.) решения ничего не стоят и не имеют ничего общего с ролью этого института".

В заключение Сырбу отметил: Санду заявила, что в конце заседания заслушает по делу Чауса лишь представителя МВД.

Напомним, на заседание Совбеза Сергея Сырбу уже один раз не пустили. Это произошло 26 февраля. Тогда народный избранник заявил, что сотрудники Службы государственной охраны нарушили Уголовный кодекс.

"Подал жалобу в Генеральную прокуратуру, в которой прошу начать уголовное преследование в отношении офицеров Службы государственной охраны, которые преградили мне доступ на заседании Высшего совета безопасности в администрацию президента", – отметил тогда Сырбу.

Президент Молдовы Майя Санду, со своей стороны, объяснила произошедшее 26 февраля тем, что депутата подозревают в его связях с лицами, имевшими отношение к сомнительной сделке по концессии аэропорта. Этот вопрос был в повестке дня того заседания.

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