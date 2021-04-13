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Майя Санду

Итоги заседания Совбеза: Санду рассказала подробности

© Photo : Preşedinţia Republicii Moldova
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210413/34370761/Itogi-zasedaniya-Sovbeza-Sandu-rasskazala-podrobnosti-.html

Глава государства подвела итоги заседания Высшего совета безопасности, которое состоялось во вторник.

КИШИНЕВ, 13 апр – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду сообщила, что в рамках заседания Высшего совета безопасности обсуждались актуальные вопросы, которые затрагивают граждан республики, а также экономическую безопасность страны. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Сергей Сырбу за трибуной парламента, архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Несколько часов мы обсуждали проблемы в страховой сфере. Схемы, внедренные определенными группами интересов, контролируемые Плахотнюком, Шором и Платоном, которые действуют в течение нескольких лет, подвергают опасности деньги граждан, создают серьезные риски для страхового сектора, а также для государственного бюджета", – написала Санду по итогам заседания.

По ее словам, одни из этих схем стали возможны из-за решений регулирующих структур, другие – из-за сомнительных вердиктов судей.

"Из-за отсутствия незамедлительных действий правоохранительных органов в случае коррупционных деяний, а также бездействия парламента в отношении членов совета Национальной комиссии по финансовому рынку, рейдерские атаки продолжаются", – подчеркнула Санду.

Она обратила внимание, что Совбез выступил с рядом рекомендаций к государственным институтам – в частности, члены Совета обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой расследовать:

  • случаи использования страховых компаний и их банковских счетов в процессах кредитования и приватизации государственных активов, связанных с группами интересов и вовлеченных в другие расследуемые мошенничества;
  • решения Национальной комиссии по финансовому рынку, которые привели к неэффективному управлению активами некоторых страховых компаний;
  • подозрительные операции MOLDASIG на протяжении всего периода, включая 2008-2014 года.

Глава государства обратила внимание на то, что в ходе заседания обсужден и экспорт пшеницы. Члены Совбеза, как отметила Санду, попросили продлить ограничение на вывоз зерна из госрезерва, чтобы не допустить повышения цен на хлебобулочные изделия для категорий малообеспеченных граждан.

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