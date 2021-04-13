Санду опровергла, что была в курсе похищения Чауса

Глава государства отрицает свою причастность к похищению на территории Молдовы бывшего украинского судьи. Также она подтвердила, что пыталась связаться со своим украинским коллегой, но безуспешно.

КИШИНЕВ, 13 апр - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду опровергла свою причастность к похищению бывшего украинского судьи Николая Чауса. Заявления по этому поводу она сделала в ходе интервью одному из молдавских онлайн-изданий.

Санду рассказала, что во вторник обсудила с представителями министерства внутренних дел (МВД) актуальную информацию по этому делу. По словам главы государства, с момента этого инцидента уже было проведено множество различных заседаний с участием специалистов Генпрокуратуры, Службы информации и безопасности (СИБ), МВД и других.

В то же время Санду упрекнула профильные службы, что они не сумели узнать заранее о подготовке подобных операций в республике и не проинформировали госучреждения.

"Не могу сказать больше деталей, но многое уже было сказано и публично, в том числе, что в это дело были замешаны граждане Украины. Была и информация об автомобиле, на котором, как подозревается, был вывезен в Украину этот бывший судья. Мой вопрос к МВД - как так случилось, что после нескольких часов, как узнали, что произошло это похищение, это авто пропустили через таможню без проверки пограничной полиции?" - заявила Санду.

По ее мнению, "в лучшем случае может идти речь о халатности и несоблюдении протокола, также есть много вопросов к СИБ".

Также Санду опровергла все обвинения в свою сторону.

"Знаю, что были разные обвинения в мою сторону. Категорически опровергаю все обвинения, что я знала или тем более причастна к чему-то подобному", - подчеркнула президент.

Она добавила, что расследование продвигается быстро, но "есть много вопросов к украинской стороне, на которые пока не было получено ответов".

"Моя команда пыталась связаться с командой украинского президента. У меня даже была идея провести на уровне лидеров государств дискуссию, но президент Владимир Зеленский был в отъезде", - уточнила политик.

Как похитили Чауса?

В субботу Генеральный инспекторат полиции МВД Молдовы проинформировал, что днем 3 апреля в столичном секторе Центр неизвестными был похищен мужчина в возрасте 54 лет. Позже в социальных сетях появились кадры похищения, снятые очевидцем. На видео несколько человек заталкивают мужчину в белый фургон. В тот же день в социальных сетях появилось заявление адвоката Юлиана Балана, который утверждает, что похищенный – его подзащитный, гражданин Украины Николай Чаус, бывший судья, который в соседней стране был внесен в списки лиц, подлежащих люстрации, и обвинен во взятках. После этого Чаус прибыл в Молдову, где запросил политического убежища.

Позиция президента Молдовы

Президент Молдовы Майя Санду считает недопустимым, чтобы в республике пропадали люди, независимо от того, являются они гражданами республики или нет, а также вне зависимости от того, доказан или нет факт совершения ими незаконных действий. Глава государства потребовала от руководства МВД и СИБ предпринять незамедлительные действия, "чтобы прояснить это тревожное исчезновение иностранного гражданина с территории Молдовы".

Что надо знать о Чаусе

В 2017 году Николай Чаус был задержан сотрудниками прокуратуры в Кишиневе. Он был арестован на 15 суток после добровольного обращения в правоохранительные органы о незаконном пересечении границы Молдовы.

"После получения от Генеральной прокуратуры Украины документов об экстрадиции Чауса мы готовим необходимые документы для выполнения этой процедуры. Вместе с тем сторона защиты обратилась к президенту Молдовы с заявлением о предоставлении Николаю Чаусу политического убежища", — заявил тогда глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь.

Сообщалось, что Чаус был задержан в августе 2016 года на Украине при получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого. Арестовать судью правоохранители не смогли из-за его судейского иммунитета. Верховная рада лишь в начале сентября 2016-го дала согласие на арест подозреваемого, однако к тому времени судья покинул территорию страны.

В ноябре 2016 года пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины сообщила, что Чаус объявлен в международный розыск.

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