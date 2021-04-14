Куда приведет Молдову Конституционный суд и чем закончится политический кризис

Разрешит ли Конституционный суд 15 апреля политический кризис в Молдове, почему республика дошла до такой напряженной ситуации в верхах власти, и что будет если в стране состоятся досрочные выборы депутатов, читайте в обзоре Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 14 апр – Sputnik. Напряженные политические кризисы в Молдове наблюдались и ранее, но они не были такими глубинными и настолько долгосрочными, как сейчас. Об этом в интервью радиостудии Sputnik Молдова заявил экс-примар Кишинева, политик Серафим Урекян, комментируя продолжающийся в республике политический кризис.

"Было противостояние между партиями, концепциями. Сейчас противостояние другого характера. Это противостояние между Конституцией Молдовы и президентом, который игнорирует положения Основного закона", – сказал Урекян.

По его мнению, до такой ситуации республика дошла по нескольким причинам.

"Потому что к власти пришли люди, у которых нет опыта работы, которые не знают, как любое их высказывание, предложение или публичное заявление отражается в мыслях людей в дальнейшем, и, конечно, влияние извне. Такого послушания некоторым зарубежным "обкомам" у нас в стране не было. Мы тоже советовались, но не настолько, чтобы на каждое слово говорили "есть", – отметил собеседник.

Как считает политик, "слушать надо в меру, а делать все в интересах жителей Молдовы".

Он выразил сомнение, что политическая ситуация в стране разрешится 15 апреля, когда состоится заседание Конституционного суда, на котором рассмотрят запрос президента по поводу обстоятельств для роспуска парламента.

Волницкий: что решит Конституционный суд 15 апреля>>>

"Ситуация разрядится только тогда, когда будет найден консенсус, когда наши политики поймут, что дальше играть судьбой страны, судьбами людей нельзя. Но не думаю, что уровень ответственности наших политиков настолько велик, чтобы они думали о людях, а не о себе любимых", – считает Урекян.

Решение КС – элемент противоборства

Решение Конституционного суда 15 апреля лишь элемент противоборства, и это решение только обозначит преимущество одной из сторон, которые находятся в конфликте. Такое мнение озвучил в эфире радиостудии Sputnik Молдова политолог Анатолий Цэрану.

"Если президенту предоставят возможность распустить парламент, то это, несомненно, станет поражением провосточных партий и наоборот", – отметил собеседник.

Если парламент все-таки распустят, то вероятность того, что досрочные выборы состоятся летом, довольно большая, считает эксперт.

Политолог: какую роль сыграет Конституционный суд в молдавской политике>>>

"Хотя существуют, по всей видимости, какие-то возможности противодействия этому плану. К примеру, попытка продления чрезвычайного положения. Однако это может вызвать очень серьезное брожение в обществе. Потому что консервация состояния означает консервацию кризиса, а не решение его. Поэтому, думаю, что если КС даст добро на роспуск парламента, то, скорее всего, состоятся досрочные выборы", – сказал Цэрану.

Парламентский расклад и "реинкарнация" кабмина Филата

Политолог Сергей Манастырлы заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что "политический кризис – это не просто проблема, с которой Молдова сталкивается перманентно, а это образ жизни молдавских политиков". "Очень комфортный для них образ жизни. Потому что политический кризис позволяет списать многие ошибки и принятие некоторых решений", – отметил собеседник.

По его мнению, досрочные парламентские выборы не будут решением политического кризиса, потому что новый законодательный орган, скорее всего, будет еще более популистским, чем нынешний.

"Но в то же время текущий созыв парламента подорвал к себе все доверие со стороны общества, международных институтов, зарубежных партнеров. Страна нуждается в роспуске этого парламента по большому счету", – считает Манастырлы.

Как полагает аналитик, лица в новом парламенте могут быть те же за некоторыми исключениями, однако пропорции могут оказаться совершенно другими.

Политическая Санта-Барбара: есть ли козыри в запасе у Санду и парламента>>>

"Очень многое зависит от обстоятельств, в которых будет проходить избирательная кампания, как внешние партнеры будут помогать тем или иным участникам электоральной кампании. Мы уже наблюдали на президентских выборах активную поддержку прозападного кандидата со стороны европейских политиков и лидеров", – добавил политолог.

Поэтому, как пояснил Манастырлы, вполне вероятно, что в новом парламенте президент наконец-то сможет обрести поддержку и сформировать лояльное правительство.

"Но насколько это будет полезно, сложно сказать, исходя из кадров, которые Майя Санду представляла в качестве кандидатов в кабмин Гаврилицы или в правительство Гросу, очевидно, что с кадрами у этого политического фланга очень плохо. Скорее всего, после формирования пропрезидентского правительства мы столкнемся с реинкарнацией правительства Владимира Филата", – добавил политолог.

Ситуация с роспуском парламента

Прежде в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

Дурлештяну: за моей спиной разыгрывались различные сценарии>>>

Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

В понедельник, 29 марта, Санду завершила консультации с парламентскими фракциями. По итогам этих бесед президент сообщила, что есть законные основания, чтобы отправить действующий парламент в отставку. "Я приняла решение обратиться в Конституционный суд, чтобы констатировать соблюдение конституционных условий для роспуска парламента. Это компетенция суда. Если там ответят, что есть условия, то мы пойдем на суд к гражданам", – отметила Санду.

В тот же день Санду направила в Конституционный суд обращение с просьбой признать наличие обстоятельств для роспуска парламента.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova