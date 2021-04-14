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Парламент Республики Молдова

Объявлена дата заседания парламента Молдовы: какие вопросы в повестке

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210414/34381742/obyavlena-data-zasedaniya-parlamenta-moldovy-kakie-voprosy-v-povestke.html

Пленарное заседание высшего законодательного органа республики намечено на пятницу на 10.00, в повестке – почти два десятка вопросов.

КИШИНЕВ, 14 апр – Sputnik. Порядка 20 вопросов рассмотрят молдавские депутаты на пленарном заседании, которое запланировано на 16 апреля. Повестку утвердили члены постоянного бюро парламента в среду. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа страны.

ЛЭП
© CC0 / Pixabay / billcosmos
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Депутаты обсудят проект о жилом доме для участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инициативу о введении мер поддержки микропредприятий в случае невозможности исчисления, отчета и уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, проект о предоставлении в порядке исключения права на досрочную пенсию по возрасту, законопроект о компенсации тарифов на электроэнергию потребителям частных домохозяйств.

Среди прочего парламентарии также рассмотрят поправки в закон о социальной защите граждан, пострадавших в результате катастрофы в Чернобыле, изменения в закон об удостоверяющих личность документах национальной паспортной системы, а также в закон о международных договорах Республики Молдова и в закон о дипломатической службе.

В четверг, 15 апреля, состоится заседание Конституционного суда, в рамках которого будет решено, выполнены ли конституционные условия для роспуска парламента и может ли президент Майя Санду издать соответствующий указ и назначить дату досрочных выборов.  

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