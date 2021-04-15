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Здание Конституционного суда Молдавии

Представитель парламента в КС потребовал отвода одного из судей

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210415/34389313/Predstavitel-parlamenta-v-KS-potreboval-otvoda-odnogo-iz-sudey.html

Представитель парламента в Конституционном суде потребовал отвода судьи Николая Рошки, который в прошлом был адвокатом Санду и членом PAS.

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. Представитель парламента Лилиан Енчу потребовал от Конституционного суда (КС) отвода судьи Николая Рошки во время рассмотрения запроса президента Майи Санду о констатации обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента. Отвод был заявлен уже после начала рассмотрения дела по существу.

По словам Енчу, Рошка в 2017-2019 был адвокатом Санду, также был членом партии Санду и баллотировался по ее спискам в парламент.

Отвод не был принят к рассмотрению.

"Прежде чем рассмотреть заявление, я спрашивала вас о заявлениях об отводе и доверии к суду. Вы сказали, что заявлений об отводе нет. На этапе рассмотрения дела по существу заявления об отводе не принимаются", - ответила Маноле.

Напомним, Конституционный суд Молдовы рассматривает обращение №71f/2021 президента страны Майи Санду. Она просит суд констатировать обстоятельства, которые предоставляют законные основания для роспуска парламента десятого созыва. Глава государства явилась на заседание лично.

Ранее, 11 февраля 2021 года, в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Конституционный суд
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Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидатом от "Платформы DA" стал Андрей Нэстасе, социалисты предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Правительство РМ
© Sputnik / Mihai Caraus
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Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

В понедельник, 29 марта, Санду завершила консультации с парламентскими фракциями. По итогам этих бесед президент сообщила, что есть законные основания, чтобы отправить действующий парламент в отставку. "Я приняла решение обратиться в Конституционный суд, чтобы констатировать соблюдение конституционных условий для роспуска парламента. Это компетенция суда. Если там ответят, что есть условия, то мы пойдем на суд к гражданам", – отметила Санду.

В тот же день Санду направила в Конституционный суд обращение с просьбой признать наличие обстоятельств для роспуска парламента. 

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