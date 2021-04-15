КС признал наличие обстоятельств для роспуска парламента Молдовы

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. Конституционный суд признал наличие обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента Молдовы.

"Констатируются обстоятельства для роспуска парламента из-за неспособности назначить правительство в соответствии со статьей 85 Конституции", – огласила Домника Маноле.

Маноле также сообщила, что к заключению КС были приложены два особых мнения судей Сергея Цуркана и Владимира Цуркана.

Доводы в поддержку своего обращения Санду представила суду лично. "Из-за важности вопроса и в знак уважения к суду я решила прийти лично", – заявила президент.

В своем выступлении президент заявила, что на данный момент существуют все основания для роспуска парламента, предусмотренные статьей 85 Конституции. По мнению Санду, три месяца – это максимальный срок длительности институционального кризиса, а президент обязан в этом случае прибегнуть к роспуску парламента как способу его преодоления.

"23 декабря 2020 года вследствие политического решения, принятого ПСРМ, подал в отставку премьер Кику. Я могу сказать о смешанной системе, о политических перебежчиках, о неконституционном принятии решений. Но это не правовые основания и не относятся к компетенции суда", – сказала президент судьям.

Обращаясь к суду, Санду заявила, что осознает, что роспуск парламента – крайняя мера для разрешения политического кризиса, для которой сейчас настал момент.

Представители парламента с позицией Санду не согласились. Представитель законодательного органа Раду Раду заявил, что трехмесячный срок, предусмотренный статьей 85 Конституции, не может быть применен в отношении парламента, в котором есть большинство, готовое проголосовать за правительство, а роспуск парламента не может быть применен в качестве санкции за невозможность формирования правительства, поскольку большинство в парламенте готово поддержать определенного кандидата.

Другой представитель законодательного органа в Конституционном суде – Лилиан Енчу – в ходе заседания потребовал отвода судьи Конституционного суда Николая Рошки, который в прошлом был адвокатом Санду и членом PAS. Отвод не был принят к рассмотрению, так как в самом начале заседания, когда председатель суда предлагала сторонам заявить отводы, Енчу промолчал.

Ситуация с назначением премьера

Ранее, 11 февраля 2021 года, в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидатом от "Платформы DA" стал Андрей Нэстасе, социалисты предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

В понедельник, 29 марта, Санду завершила консультации с парламентскими фракциями. По итогам этих бесед президент сообщила, что есть законные основания, чтобы отправить действующий парламент в отставку. "Я приняла решение обратиться в Конституционный суд, чтобы констатировать соблюдение конституционных условий для роспуска парламента. Это компетенция суда. Если там ответят, что есть условия, то мы пойдем на суд к гражданам", – отметила Санду.

В тот же день Санду направила в Конституционный суд обращение с просьбой признать наличие обстоятельств для роспуска парламента.

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