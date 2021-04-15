МИДЕИ просит румынского посла воздержаться от провокационных высказываний

Румынского посла попросили в духе Венской конвенции воздерживаться от заявлений, которые нарушили бы право на плюрализм взглядов в молдавском обществе.

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдовы госсекретарь Думитру Соколан принял посла Румынии в Кишиневе Даниела Ионицэ. Собеседники обсудили актуальные вопросы двусторонних молдавско-румынских отношений.

Также состоялся обмен мнениями по аспектам повестки дня двух стран, отраслевому сотрудничеству и путям укрепления правовой базы.

Думитру Соколан вновь выразил благодарность властей Кишинева за комплексную поддержку, оказываемую правительством Румынии гражданам Республики Молдова на фоне эпидемиологической ситуации.

На встрече был также затронут вопрос, связанный с прозвучавшим на одном из телеканалов заявлением румынского посла. Дипломату было рекомендовано следовать духу Венской конвенции и воздерживаться от заявлений, которые нарушили бы право на плюрализм взглядов в молдавском обществе, гарантированное Конституцией страны и обязательствами Республики Молдова.

Отметим, несколько дней назад в телеэфире посол Румынии в Молдове Даниел Ионицэ, отвечая на вопрос ведущей, сказал, что если бы у него была возможность вакцинировать в посольстве Румынии в Молдове граждан, у которых есть румынское гражданство, он вакцинировал бы их не от коронавируса. "Я бы вакцинировал их, возможно, от примитивного молдовенизма или от тех чувств, унаследованных от советских времен, которые они в какой-то момент испытывают к Румынии", — заявил тогда посол Румынии в Молдове.

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