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Министерство иностранных дел и европейской интеграции

МИДЕИ просит румынского посла воздержаться от провокационных высказываний

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210415/34394712/MIDEI-prosit-rumynskogo-posla-vozderzhatsya-ot-provokatsionnykh-vyskazyvaniy.html

Румынского посла попросили в духе Венской конвенции воздерживаться от заявлений, которые нарушили бы право на плюрализм взглядов в молдавском обществе.

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдовы госсекретарь Думитру Соколан принял посла Румынии в Кишиневе Даниела Ионицэ. Собеседники обсудили актуальные вопросы двусторонних молдавско-румынских отношений. 

Также состоялся обмен мнениями по аспектам повестки дня двух стран, отраслевому сотрудничеству и путям укрепления правовой базы.

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Думитру Соколан вновь выразил благодарность властей Кишинева за комплексную поддержку, оказываемую правительством Румынии гражданам Республики Молдова на фоне эпидемиологической ситуации.

На встрече был также затронут вопрос, связанный с прозвучавшим на одном из телеканалов заявлением румынского посла. Дипломату было рекомендовано следовать духу Венской конвенции и воздерживаться от заявлений, которые нарушили бы право на плюрализм взглядов в молдавском обществе, гарантированное Конституцией страны и обязательствами Республики Молдова.

Отметим, несколько дней назад в телеэфире посол Румынии в Молдове Даниел Ионицэ, отвечая на вопрос ведущей, сказал, что если бы у него была возможность вакцинировать в посольстве Румынии в Молдове граждан, у которых есть румынское гражданство, он вакцинировал бы их не от коронавируса. "Я бы вакцинировал их, возможно, от примитивного молдовенизма или от тех чувств, унаследованных от советских времен, которые они в какой-то момент испытывают к Румынии", — заявил тогда посол Румынии в Молдове.

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