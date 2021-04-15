Гречаная: есть риски использования COVID-19 в интересах экстремистов

По словам Зинаиды Гречаной, особенно уязвимы молодые люди. Целое поколение детей и подростков утратило связь с реальным миром, перекочевав в интернет, где проще манипулировать сознанием.

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. Председатель парламента Республики Молдова Зинаида Гречаная выступила на Международной парламентской конференции "Глобальные вызовы и угрозы в условиях пандемии COVID–19" в Санкт-Петербурге.

"Хотелось бы отметить актуальность темы сегодняшней конференции и поблагодарить организаторов за возможность выступить. За огромными санитарными, социальными, экономическими проблемами мы не совсем серьезно оцениваем еще одну важную проблему – тектонические сдвиги в сознании общества. Усталость, стресс, растущее экономическое давление и неверие в то, что в ближайшее время ситуация изменится в лучшую сторону – все это сказывается на психике людей", – сказала председатель парламента на конференции.

© Photo : Facebook / Zinaida Greceanîi Зинаида Гречаная на международной конференции

"Несмотря на отсутствие очевидных доказательств воздействия пандемии на терроризм и насильственный экстремизм, существуют высокие риски использования COVID-19 в интересах экстремистских группировок", – заявила Гречаная.

По ее словам, молодые люди входят в группу риска. Целое поколение детей и подростков практически утратило связь с реальным миром и все больше времени проводит в интернете. Глобальное психологическое напряжение создает благодатную почву для манипуляций сознанием, для подстрекательства и привлечения молодежи к экстремистским проектам. Жизненно важно, чтобы государства приняли комплексный и сбалансированный план по предотвращению возможных проблем.

Также Гречаная рассказала о том, что парламент РМ в первом чтении одобрил законопроект об ужесточении ответственности за создание и поддержку организаций фашистского, расистского и ксенофобского толка. Карательная сила закона, по словам председателя молдавского парламента, может если не устранить, то существенно сократить количество случаев антисемитизма, ксенофобии и не допустить экстремизма. Борьба с радикализацией должна начинаться с признания верховенства закона, с уважения прав человека.

Межпарламентская Ассамблея СНГ совместно с Парламентской ассамблеей Совета Европы, Парламентской ассамблеей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентской ассамблеей Средиземноморья и Контртеррористическим управлением ООН проводят 15 апреля 2021 года в онлайн-формате международную парламентскую конференцию "Глобальные вызовы и угрозы в условиях пандемии COVID-19. Терроризм и насильственный экстремизм".

Участие в мероприятии принимают парламентарии стран СНГ, представители международных организаций, ученые и эксперты, представители общественных и профильных организаций.

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