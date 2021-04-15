Лидер DA о решении КС, безвкусном спектакле, рисках для Молдовы и выборах

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. Лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Андрей Нэстасе заявил, что принял к сведению решение Конституционного суда, который признал наличие обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента Молдовы.

"Все мы были свидетелями безвкусного спектакля безответственных политиков и популистских политических сил, которые постоянно находятся в электоральной кампании и всегда озабочены следующими выборами, а не будущим нового поколения", – написал Нэстасе на своей странице в Facebook.

По его словам, эти политические игры создают чрезвычайно опасные прецеденты. "Молдова рискует остаться и в будущем полигоном экспериментов иностранных сил над интересами народа и нашей страны, что еще больше сделает уязвимыми государство и его институты", – отметил политик.

КС признал наличие обстоятельств для роспуска парламента Молдовы>>>

Он считает, что насущные проблемы людей, такие, как пандемия, бедность, бесперспективность, несправедливость и повальная коррупция государственных учреждений и должностных лиц, по-прежнему будут второстепенными, принимая во внимание безответственное и некомпетентное временное правительство, находящееся под опекой бывшего и нынешнего президентов.

"Платформа DA заявляет, что готова к досрочным парламентским выборам и подходит к этому процессу со всей ответственностью", – сказал Нэстасе.

Конституционный суд признал в четверг наличие обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента Молдовы. Глава КС Домника Маноле сообщила, что к заключению инстанции приложены два особых мнения судей Сергея Цуркана и Владимира Цуркана.

Доводы в поддержку своего обращения Санду представила суду лично. "Из-за важности вопроса и в знак уважения к суду я решила прийти лично", – заявила президент.

Ситуация с назначением премьера

Ранее, 11 февраля 2021 года, в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидатом от "Платформы DA" стал Андрей Нэстасе, социалисты предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

В понедельник, 29 марта, Санду завершила консультации с парламентскими фракциями. По итогам этих бесед президент сообщила, что есть законные основания, чтобы отправить действующий парламент в отставку. В тот же день Санду направила в Конституционный суд обращение с просьбой признать наличие обстоятельств для роспуска парламента.

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