Нагачевский осудил нападение на депутата Болю возле КС

Временный глава Минюста осудил нападения на госслужащих, констатируя, что в Молдове в области обеспечения безопасности граждан все выходит из-под контроля.

КИШИНЕВ, 15 апр - Sputnik. И. о. министра юстиции Фадей Нагачевский заявил, что попросит вмешательства правоохранительных органов по факту нападения на государственных служащих. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

По словам и. о. министра, в результате политического кризиса в области защиты безопасности граждан Республики Молдова "дела идут все хуже и выходят из-под контроля".

"Если последние несколько лет вызовом для государства было выражение ненависти, то теперь у нас похищения людей и попытки посягательства на физическую неприкосновенность и частную жизнь государственных должностных лиц. В то же время мы видим публичные призывы к насильственному свержению государственного политического строя", – заявил Нагачевский.

Он добавил, что категорически осуждает явно оскорбительные действия, произошедшие у Конституционного суда в четверг и попросил вмешательства правоохранительных органов.

"В противном случае нам придется использовать ограничительные законодательные меры и, возможно, действия по запрету некоторых формирований, прибегающих к насилию", – заключил и. о. главы Минюста.

Ранее возле здания Конституционного суда собралось небольшое количество людей, выступающих в поддержку решения о роспуске парламента.

После объявления перерыва некоторые граждане начали кричать оскорбительные высказывания в адрес депутата-социалиста Василия Боли. В частности, одна из митингующих подбежала к авто чиновника и попыталась открыть дверь.

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