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Фадей Нагачевский

Нагачевский осудил нападение на депутата Болю возле КС

© Sputnik / Rodion Proca
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210415/34396773/nagavchevskiy-osudil-napadenie-na-deputata-bolyu-vozle-ks.html

Временный глава Минюста осудил нападения на госслужащих, констатируя, что в Молдове в области обеспечения безопасности граждан все выходит из-под контроля.

КИШИНЕВ, 15 апр - Sputnik. И. о. министра юстиции Фадей Нагачевский заявил, что попросит вмешательства правоохранительных органов по факту нападения на государственных служащих. Об этом он заявил на своей странице в Facebook. 

По словам и. о. министра, в результате политического кризиса в области защиты безопасности граждан Республики Молдова "дела идут все хуже и выходят из-под контроля".

"Если последние несколько лет вызовом для государства было выражение ненависти, то теперь у нас похищения людей и попытки посягательства на физическую неприкосновенность и частную жизнь государственных должностных лиц. В то же время мы видим публичные призывы к насильственному свержению государственного политического строя", – заявил Нагачевский.

Он добавил, что категорически осуждает явно оскорбительные действия, произошедшие у Конституционного суда в четверг и попросил вмешательства правоохранительных органов.

"В противном случае нам придется использовать ограничительные законодательные меры и, возможно, действия по запрету некоторых формирований, прибегающих к насилию", – заключил и. о. главы Минюста.

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Ранее возле здания Конституционного суда собралось небольшое количество людей, выступающих в поддержку решения о роспуске парламента. 

После объявления перерыва некоторые граждане начали кричать оскорбительные высказывания в адрес депутата-социалиста Василия Боли. В частности, одна из митингующих подбежала к авто чиновника и попыталась открыть дверь. 

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