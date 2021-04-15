Маноле: политический кризис придется разрешить избирателям

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. Конституционный суд Молдовы своим решением подтвердил наличие двух попыток избрания правительства и невозможность формирования кабмина в течение трех месяцев, как того требует Конституция для роспуска парламента. Об этом на брифинге рассказала глава Конституционного суда Домника Маноле.

По ее словам, обе неудавшиеся попытки формирования правительства можно вменять в вину парламенту.

"Таким образом, избирателям предоставляется право разрешить конституционным способом политический кризис", – заявила председатель КС.

По словам Маноле, Конституционный суд при рассмотрении запроса выяснял:

© Sputnik / Miroslav Rotari Спикер парламента Молдовы обратилась к генсеку СЕ по поводу действий Санду

состоялись ли две попытки сформировать правительство;

имели ли место консультации с парламентскими фракциями.

Напомним, Конституционный суд признал наличие обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента Молдовы, этого ранее требовала президент Майя Санду.

Ситуация с назначением премьера

Ранее, 11 февраля 2021 года, в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидатом от "Платформы DA" стал Андрей Нэстасе, социалисты предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

В понедельник, 29 марта, Санду завершила консультации с парламентскими фракциями. По итогам этих бесед президент сообщила, что есть законные основания, чтобы отправить действующий парламент в отставку. "Я приняла решение обратиться в Конституционный суд, чтобы констатировать соблюдение конституционных условий для роспуска парламента. Это компетенция суда. Если там ответят, что есть условия, то мы пойдем на суд к гражданам", – отметила Санду.

В тот же день Санду направила в Конституционный суд обращение с просьбой признать наличие обстоятельств для роспуска парламента.

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