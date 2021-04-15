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Здание Конституционного суда Молдовы

Депутаты партии "Шор" и Pentru Moldova: Санду захотела, КС решил

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210415/34397132/deputaty-partii-shor-i-pentru-moldova-sandu-zakhotela-ks-reshil.html

В Партии "Шор" и парламентской платформе Pentru Moldova считают, что выборы не являются решением проблем, с которыми сталкиваются граждане республики в экономическом, пандемическом и социальном кризисах.

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. Решение Конституционного суда, который признал наличие обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента Молдовы, – это далеко не решение политического кризиса, а его углубление. Так прокомментировали позицию инстанции в Партии "Шор" и парламентской платформе Pentru Moldova.

"Майя Санду захотела, Конституционный суд решил: досрочные выборы во время пандемии. То, что сегодня произошло, – это далеко не решение политического кризиса, а его углубление. Вместо стабильности и эффективного управления пандемическим кризисом Майя Санду привела эту страну и ее народ к нигилизму", – сказано в пресс-релизе.

Как подчеркнули депутаты, президент "выбила почву из-под ног не только у себя, но и у людей, которые ждали решения их проблем в полном экономическом, пандемическом и социальном кризисах". "А решение – это не выборы. Люди это знают. Люди это поняли", – отмечено в заявлении Партии "Шор" и Pentru Moldova.

Домника Маноле
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Законодатели добавили, что не боятся досрочных парламентских выборов. "Мы уверены в себе и своей победе. Но любая болезнь, любая смерть от COVID-19 во время выборов, во время избирательной кампании будет на совести Майи Санду", – сказано в пресс-релизе.

Конституционный суд признал в четверг наличие обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента Молдовы. Глава КС Домника Маноле сообщила, что к заключению инстанции приложены два особых мнения судей Сергея Цуркана и Владимира Цуркана.

Доводы в поддержку своего обращения Санду представила суду лично. "Из-за важности вопроса и в знак уважения к суду я решила прийти лично", – заявила президент.

Ситуация с назначением премьера

Ранее, 11 февраля 2021 года, в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Конституционный суд
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидатом от "Платформы DA" стал Андрей Нэстасе, социалисты предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Правительство РМ
© Sputnik / Mihai Caraus
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Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

В понедельник, 29 марта, Санду завершила консультации с парламентскими фракциями. По итогам этих бесед президент сообщила, что есть законные основания, чтобы отправить действующий парламент в отставку. В тот же день Санду направила в Конституционный суд обращение с просьбой признать наличие обстоятельств для роспуска парламента. 

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