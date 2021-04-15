КС решил: парламент можно распустить, но когда могут состояться выборы в Молдове

Политолог рассказал, можно ли в условиях чрезвычайного положения, которое действует в Молдове до 30 мая, проводить досрочные парламентские выборы.

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. В условиях действующего чрезвычайного положения невозможно проведение досрочных парламентских выборов. Об этом в комментарии Sputnik заявил политолог, директор Института юридических, политических и социологических исследований Виктор Жук.

"Неоднократно подчеркивал, что такое решение было ожидаемым, потому что соблюдены положения Конституции, особенно в статье 85 п. 2, касающиеся двух попыток создания правительства в течение 45 дней. Наш институт предоставил заключение по запросу КС, мы указали на то, что действительно существуют предпосылки для того, чтобы объявить возможность досрочных выборов", – сказал аналитик.

Говоря о дальнейшем развитии событий, эксперт отметил, что на данный момент Молдова находится в условиях чрезвычайного положения.

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"В подобной ситуации невозможно проведение досрочных парламентских выборов. Поэтому склонен считать, что либо президент Молдовы подождет до завершения ЧП, либо попытается форсировать события и обратится в КС по поводу законности чрезвычайного положения. На данный момент парламент не может быть распущен, потому что мы находимся в условиях чрезвычайного положения", – сказал Виктор Жук.

По его мнению, оптимальным было бы, чтобы выборы состоялись осенью, в сентябре или октябре.

"После того, как ЧП будет снято, не думаю, что будут предпосылки для того, чтобы продлевать его еще на 15, 30 и тем более 60 дней. После этого создадутся условия для того, чтобы президент распустила парламент и объявила досрочные выборы", – отметил эксперт.

По его словам, вряд ли досрочные выборы могут состояться в августе, так как летом затруднительно проводить избирательную кампанию, а вот в осень – оптимальное время.

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"Тем более что после ЧП должно пройти еще где-то 30 дней для того, чтобы целенаправленно начать предвыборный период, а затем и электоральную кампанию", – сказал собеседник.

Конституционный суд признал в четверг наличие обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента Молдовы. Глава КС Домника Маноле сообщила, что к заключению инстанции приложены два особых мнения судей Сергея Цуркана и Владимира Цуркана.

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Ситуация с назначением премьера

Ранее, 11 февраля 2021 года, в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидатом от "Платформы DA" стал Андрей Нэстасе, социалисты предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

В понедельник, 29 марта, Санду завершила консультации с парламентскими фракциями. По итогам этих бесед президент сообщила, что есть законные основания, чтобы отправить действующий парламент в отставку. В тот же день Санду направила в Конституционный суд обращение с просьбой признать наличие обстоятельств для роспуска парламента.

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