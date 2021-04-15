Филип о решении КС: второй эпизод только начинается

КИШИНЕВ, 15 апр - Sputnik. Лидер демократов Павел Филип прокомментировал решение Конституционного суда о признании наличия обстоятельства для роспуска парламента.

"Сегодняшний день можно расценить как победу президента в конфликте с парламентом, но эта победа - пиррова, ведь какая же это победа, если ты один ей радуешься?" – написал Филип на своей странице в Facebook.

Он полагает, что нынешний парламент санкционирован роспуском за действия, которые нельзя было вменять в вину законодательному органу.

"Все. Теперь обрадовали нас и роспуском. Чудесным образом решились все проблемы. Кто считает, что на этом заканчивается политическое противостояние, горько ошибается. Только начинается второй эпизод", – пояснил Филип.

По его мнению, если раньше кто-то кричал "досрочные выборы", а другие скандировали "правительство", то не стоит думать, что сейчас это прекратится и кто-то заговорит о вакцине и национальной безопасности.

Филип уверен, что страна по-прежнему останется в кризисе.

"Люди умирают, лично потерял двух членов семьи и нескольких друзей. Другие еще борются с вирусом. Тендер на закупку вакцин закрылся. На границе нашей страны тревожно: мобилизовано вооружение. Другие страны уже выходят из этого кризиса, а Молдова остается заблокированной. Два года продолжаются политические войны и ничего не делается для людей. Но кого это интересует?", – отметил Филип.

Он добавил, что был бы искреннее рад, если бы досрочные выборы могли спасти республику, но вероятнее всего в следующем созыве законодательного органа окажутся те же обвиненные в коррупции партии.

Конституционный суд признал в четверг наличие обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента Молдовы. Глава КС Домника Маноле сообщила, что к заключению инстанции приложены два особых мнения судей Сергея Цуркана и Владимира Цуркана.

Доводы в поддержку своего обращения Санду представила суду лично. "Из-за важности вопроса и в знак уважения к суду я решила прийти лично", – заявила президент.

Ситуация с назначением премьера

Ранее, 11 февраля 2021 года, в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидатом от "Платформы DA" стал Андрей Нэстасе, социалисты предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

В понедельник, 29 марта, Санду завершила консультации с парламентскими фракциями. По итогам этих бесед президент сообщила, что есть законные основания, чтобы отправить действующий парламент в отставку. "Я приняла решение обратиться в Конституционный суд, чтобы констатировать соблюдение конституционных условий для роспуска парламента. Это компетенция суда. Если там ответят, что есть условия, то мы пойдем на суд к гражданам", – отметила Санду.

В тот же день Санду направила в Конституционный суд обращение с просьбой признать наличие обстоятельств для роспуска парламента.

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