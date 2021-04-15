Участнику акции в поддержку роспуска парламента брызнули в лицо из газового баллончика

Потасовка с использованием газового баллончика произошла на проспекте Штефана чел Маре в Кишиневе после заседания Конституционного суда.

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. Один из участников митинга в поддержку роспуска парламента был госпитализирован после того, как прохожий брызнул ему в лицо из газового баллончика.

Инцидент произошел на проспекте Штефана чел Маре, когда участники митинга в поддержку позиции президента Майи Санду направлялись от здания Конституционного суда к зданию президентской администрации. По дороге у активистов партии "Демократия дома" произошел конфликт с одним из прохожих.

На видео, опубликованном на странице партии в соцсети, видно, как активисты политформирования набросились на снимавшего их мужчину в маске. В ответ он распылил газ в лицо одному их активистов.

После препирательств и еще одной потасовки мужчина выхватил у манифестантов деревянную булаву и сломал ее о спину одного из участников шествия.

После появления полицейских мужчина скрылся.

На другом видео, опубликованном в соцсетях, видно, как участника манифестации увозит скорая медицинская помощь.

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