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Зинаида Гречаная и Сахиба Гафарова

Гречаная: Молдова и Азербайджан должны обмениваться опытом в разных сферах

© Photo : Facebook / Zinaida Greceanîi
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210415/34399162/grechanaya-moldova-i-azerbaydzhan-dolzhny-obmenivatsya-opytom.html

Cпикер молдавского парламента считает, что у двух государств есть много общих целей, в первую очередь вакцинация населения и ответственность за здоровье людей, а также многие другие социально-экономические и правовые сферы.

КИШИНЕВ, 15 апр - Sputnik. Республика Молдова и Азербайджан, как многонациональные государства, должны активно обмениваться опытом для обеспечения эффективного применения правовых норм защиты прав и свобод этнических групп, проживающих на территории наших государств.

Такие задачи обсуждала спикер молдавского парламента Зинаида Гречаная с коллегой из Азербайджана, главой парламента (Милли Меджлис) Сахибой Гафаровой. 

Встречала состоялась на полях 52-го пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ).

"Мы выступили за интенсификацию и развитие отношений на уровне парламентских и правительственных групп. Рассмотрели также торгово-экономические и инвестиционные связи между Молдовой и Азербайджаном", – заявила Гречаная. 

По ее словам, во время встречи со своей визави из Азербайджана обсудили пандемическую и социально-экономическую ситуацию в двух странах, отметив наличие общих задач - вакцинация населения и ответственность властей за жизнь и здоровье людей. 

Встреча спикера Зинаиды Гречаной с председателем Национального Собрания Армении Араратом Мирзояном
© Photo : Facebook / Zinaida Greceanîi
Гречаная отчиталась о первых встречах на полях Межпарламентской ассамблеи СНГ

Также Гречаная пригласила Гафарову посетить с визитом Молдову. 

Межпарламентская Ассамблея СНГ совместно с Парламентской ассамблеей Совета Европы, Парламентской ассамблеей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентской ассамблеей Средиземноморья и Контртеррористическим управлением ООН проводят 15 апреля 2021 года в онлайн-формате международную парламентскую конференцию "Глобальные вызовы и угрозы в условиях пандемии COVID-19. Терроризм и насильственный экстремизм".

Участие в мероприятии принимают парламентарии стран СНГ, представители международных организаций, ученые и эксперты, представители общественных и профильных организаций.

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