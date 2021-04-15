Советник президента Молдовы: парламент не может быть распущен во время ЧП

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. Парламент не может быть распущен во время чрезвычайного положения. Об этом написала советник президента Молдовы по вопросам юстиции Олеся Стамате в комментариях к своему посту в Facebook, отвечая на вопрос подписчика.

"Парламент не может быть распущен во время чрезвычайного положения. Ждем комментариев суда по обращениям об оспаривании постановлении парламента о ​​введении чрезвычайного положения", – отметила Стамате.

Политический кризис в Молдове

Ранее, 11 февраля 2021 года, в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидатом от "Платформы DA" стал Андрей Нэстасе, социалисты предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

В понедельник, 29 марта, Санду завершила консультации с парламентскими фракциями. По итогам этих бесед президент сообщила, что есть законные основания, чтобы отправить действующий парламент в отставку. В тот же день Санду направила в Конституционный суд обращение с просьбой признать наличие обстоятельств для роспуска парламента.

Депутаты молдавского парламента 31 марта решили ввести режим чрезвычайного положения в стране из-за COVID-19. За это решение проголосовали 52 законодателя. Согласно принятому документу, ЧП действует в течение 60 дней – с 1 апреля по 30 мая. А 7 апреля молдавский депутат, лидер Партии национального единства (PUN) Октавиан Цыку сообщил, что намерен опротестовать в Конституционном суде решение парламента о введение в республике чрезвычайного положения.

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