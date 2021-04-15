Молдавские пятнашки: судьба парламента нынешнего и будущего созыва

"Пиррова победа", "Молдова рискует остаться полигоном экспериментов", "решение КС сравнимо с вердиктами при Плахотнюке" – реакции политических сил на заключение Конституционного суда об обстоятельствах, оправдывающих роспуск парламента.

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. Очередной раунд в противостоянии молдавского президента и парламента проходил на поле Конституционного суда. Главная (не)интрига дня исчерпана – Конституционный суд (КС) признал наличие обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента Молдовы.

Однако точка в политическом противостоянии президента Майи Санду и депутатов пока еще не поставлена. Глава государства готова подписать указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов, но ждет уточнение КС о законности введения чрезвычайного положения в республике. С другой стороны – депутаты, которые сформировали большинство, настаивают на том, что у них есть кандидат в премьеры и роспуск законодательного органа не требуется. Чем закончится столкновение президента и парламента, когда в республике возможны досрочные выборы, какие риски грозят Молдове, о желаниях политиков и возможностях разрешения политического кризиса, читайте в обзоре Sputnik Молдова

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Пояснение Конституционного суда

Конституционный суд Молдовы своим решением подтвердил наличие двух попыток избрания правительства и невозможность формирования кабмина в течение трех месяцев, как того требует Конституция для роспуска парламента. Об этом на брифинге рассказала глава КС Домника Маноле.

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По ее словам, обе неудавшиеся попытки формирования правительства можно вменять в вину парламенту.

"Таким образом, избирателям предоставляется право разрешить конституционным способом политический кризис", – заявила председатель КС.

Позиция президента

В ближайшее время будет подписан указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов, заявила президент Молдовы Майя Санду.

В то же время она дала понять, что будет ожидать вердикта Конституционного суда по поводу конституционности установления в Молдове режима чрезвычайного положения.

"В первую очередь мы должны изучить сегодняшнее решение КС. Вы знаете, что парламент объявил в стране ЧП, есть несколько обращений в КС по поводу этого решения, мы должны понять, что будет с ними. Как я уже говорила, досрочные выборы неизбежны", – заявила глава государства.

Спикер парламента: парламент не может быть распущен

Председатель высшего законодательного органа Молдовы Зинаида Гречаная считает, что роспуск парламента противоречит Конституции страны, так как есть парламентское большинство". По ее словам, импичмент президента обсуждать не стоит.

"В соответствии с буквой Конституции, парламент не может быть распущен, так как есть созданное парламентское большинство – 55 депутатов из 101, у которого есть свой кандидат на пост премьер-министра", – сказала Гречаная.

По ее мнению, в соответствии с Конституцией госпожа президент должна издать указ и назначить кандидата в премьер-министры. "Это было бы разрешением. И тогда парламент голосует. Хотя 55 депутатов подписались за кандидата", – подчеркнула спикер парламента.

И. о. главы Минюста озвучил варианты развития событий

Исполняющий обязанности министра юстиции Фадей Нагачевский, комментируя решение КС, обратил внимание на то, что инстанция издала лишь заключение, а решение о роспуске парламента принадлежит исключительно президенту страны.

"Заключение утверждено тремя голосами, то есть на грани, с двумя отдельными мнениями, в которых четко изложены аргументы двоих судей относительно отсутствия обстоятельств для роспуска. Отдельные мнения очень хорошо аргументированы", – сказал Нагачевский.

По его словам, теперь политические дискуссии о недостаточной независимости судей КС выйдут на новый уровень. Как считает и. о. министра, вопрос очевидного затягивании выбора шестого судьи Высшим советом магистратуры будет сильно политизирован. Он также напомнил, что представитель парламента на заседании КС настаивал на отводе одного из судей, отмечая ранее, что этот служитель Фемиды являлся членом партии PAS и был избран при правительстве под руководством Санду.

"Для конспираторов, если голосование проходит 3 на 3, то в случае заключений заседание КС лишь откладывается до объединения мнений нескольких судей. Надеюсь, что авторитет Конституционного суда не пострадает – задача сложная в нынешней политической ситуации", – отметил Нагачевский.

Он подчеркнул, что в парламенте есть большинство, которое готово утвердить правительство и у которого есть предложенный кандидат на пост премьера.

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"Президент объявляет – парламентские выборы неизбежны и делает резкие политические заявления в адрес депутатов. Однако из заявлений главы государства не ясно, как и когда состоятся выборы. Очевидно, что есть много неизвестных. И вот всего несколько вопросов для прояснения: 1. Как, когда и кто будет вносить поправки в бюджет (деньги на выборы); 2. Кто и как возьмет на себя ответственность за управление пандемией; 3. Как действовать, если законодательная власть парализована (исполнительная парализована уже 4 месяца); 4. Что делать, если действия по роспуску оспариваются политическими силами?", – задается вопросами Нагачевский.

И. о. главы Минюста рассказал, что, по его мнению, может произойти:

политический кризис усугубляется. Межведомственное противостояние продолжается. В таком случае либо высший законодательный орган проигрывает (уступает) политическую борьбу, и для парламентской республики создается неспецифический прецедент, либо президент проигрывает политическую борьбу; президент и парламент срочно садятся за стол переговоров для обсуждения и определяют компромиссное решение, которое они публично принимают в интересах Молдовы.

"Что дальше... Мы уже видим, как будут действовать и дальше задействованные актеры... Однако сегодняшние заявления президента не дают оснований для излишнего оптимизма", – сказал Додон.

Социалисты: решение КС сравнимо с вердиктами в 2019-м при Плахотнюке

Экс-президент Молдовы, лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил, что трое из пятерых судей Конституционного суда своим решением узурпировали инстанцию в политических интересах главы государства. При этом, как считает политик, члены КС грубо нарушили конституционные нормы, свои же решения, принятые в течение последних лет, рекомендации Совета Европы и Венецианской комиссии.

"Сегодняшнее решение сравнимо с решениями КС июня 2019 года, когда Плахотнюк попытался использовать карманный КС для роспуска парламента и назначения досрочных парламентских выборов в надежде получить больше мандатов для своей партии", – напомнил Додон.

Он отметил, что эти попытки были признаны в 2019 году парламентским большинством и международным сообществом как узурпация власти и затем были объявлены незаконными.

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"Что касается попытки Санду распустить парламент, то это ее право. У парламента своя повестка. Мы – парламентское государство. Если законодательный орган примет решение о том, что не признает решения Конституционного суда, как было в 2019 году, то такое право тоже есть. Прецедент был", – сказал политик.

На вопрос о том, выступят ли социалисты с такой инициативой, Додон ответил, что не исключает этого. "Посмотрим, что будет в течение последующих нескольких недель, потому что сейчас распустить парламент невозможно, так как мы находимся в режиме чрезвычайного положения", – отметил Додон.

PAS: благоприятное решение

В партии "Действие и солидарность" (PAS), которой до избрания президентом руководила Санду, заявили, что приветствуют решение Конституционного суда.

"Считаем его благоприятным, справедливым и своевременным решением. Всегда утверждали, что главная проблема этой страны – некомпетентное, безответственное правительство, в основе которого лежит коррумпированное и токсичное парламентское большинство", – сказано в заявлении политформирования.

В PAS подчеркнули, что ждут указа президента о роспуске парламента и начале электорального процесса.

DA: Молдова рискует остаться полигоном экспериментов

Лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Андрей Нэстасе считает, что жители страны были "свидетелями безвкусного спектакля безответственных политиков и популистских политических сил, которые постоянно находятся в электоральной кампании и всегда озабочены следующими выборами, а не будущим нового поколения".

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По его словам, эти политические игры создают чрезвычайно опасные прецеденты.

"Молдова рискует остаться и в будущем полигоном экспериментов иностранных сил над интересами народа и нашей страны, что еще больше сделает уязвимыми государство и его институты", – отметил политик.

Он считает, что насущные проблемы людей, такие, как пандемия, бедность, бесперспективность, несправедливость и повальная коррупция государственных учреждений и должностных лиц, по-прежнему будут второстепенными, принимая во внимание безответственное и некомпетентное временное правительство, находящееся под опекой бывшего и нынешнего президентов.

Депутат парламента от фракции DA Ливиу Вовк, комментируя ситуацию, написал на своей странице в Facebook, что платформа DA поддерживала идею досрочных выборов, но чтобы граждане не пострадали от кризисов, с которыми сталкивается страна, и, конечно, чтобы выборы были свободными и справедливыми.

"Что есть, то есть. Кто-то выбрал этот путь: взять ответственность и за кризисы, которые есть, и за правительство, которое они назначат управлять. И пусть народ рассудит нас всех в кабинке для голосования", – сказал Вовк.

Как отметил депутат, он опасается, что после решения Конституционного суда борьба между двумя "титанами" продолжится.

Пиррова победа президента

Лидер демократов Павел Филип считает, что этот день "можно расценить как победу президента в конфликте с парламентом, но эта победа – пиррова.

"Какая же это победа, если ты один ей радуешься", – сказал Филип.

Он полагает, что нынешний парламент санкционирован роспуском за действия, которые нельзя было вменять в вину законодательному органу.

"Все. Теперь обрадовали нас и роспуском. Чудесным образом решились все проблемы. Кто считает, что на этом заканчивается политическое противостояние, горько ошибается. Только начинается второй эпизод", – пояснил Филип.

По его мнению, если раньше кто-то кричал "досрочные выборы", а другие скандировали "правительство", то не стоит думать, что сейчас это прекратится и кто-то заговорит о вакцине и национальной безопасности.

Филип уверен, что страна по-прежнему останется в кризисе.

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Pro Moldova: новый раунд в измерении тщеславия не принесет пользы

В Pro Moldova объявили, что поддержат самую ближайшую дату для организации досрочных выборов.

"Досрочным быть. Плохое, хорошее, правильное или ложное заключение о роспуске парламента было одобрено, и я хочу верить, что те, кто подталкивал нас к этой области неопределенности, должны иметь смелость принимать решения, которые выведут страну из анархии как можно скорее", – отметил лидер Pro Moldova Андриан Канду на своей странице в Facebook.

По его словам, "новый раунд в измерении тщеславия и апломба, конечно, не принесет никакой пользы".

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Шор и Pentru Moldova: Санду захотела, КС решил

Решение Конституционного суда – это далеко не решение политического кризиса, а его углубление. Так прокомментировали позицию инстанции в Партии "Шор" и парламентской платформе Pentru Moldova.

"Майя Санду захотела, Конституционный суд решил: досрочные выборы во время пандемии... Вместо стабильности и эффективного управления пандемическим кризисом Майя Санду привела эту страну и ее народ к нигилизму", – сказано в пресс-релизе.

Как подчеркнули депутаты, президент "выбила почву из-под ног не только у себя, но и у людей, которые ждали решения их проблем в полном экономическом, пандемическом и социальном кризисах". "А решение – это не выборы. Люди это знают. Люди это поняли", – отмечено в заявлении Партии "Шор" и Pentru Moldova.

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Когда могут состояться досрочные выборы?

Пока нельзя сказать, когда состоятся досрочные парламентские выборы в Молдове. Все зависит от того, когда будет распущен парламент и когда будут объявлены досрочные выборы, а основным фактором, определяющим это станет ответ, который даст Конституционный суд на обращение о конституционности введения парламентом чрезвычайного положения. Об этом заявил в комментарии Sputnik Молдова политолог Анатол Цэрану.

"Если Суд решит, что введение чрезвычайного положения незаконно, тогда Майе Санду развяжут руки, и она немедленно издаст указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных парламентских выборов", – отметил аналитик.

По его словам, указ президента о роспуске парламента должен содержать два элемента: дату роспуска законодательного органа и дату досрочных парламентских выборов. "Но эти два элемента могут быть отделены друг от друга", – отметил Цэрану, что для этого должны быть два указа президента.

Досрочные выборы досрочными выборами погоняют?

С политической точки зрения это решение было ожидаемым, потому как к этому подключились различные "умы". Об этом в комментарии Sputnik заявил доцент кафедры права Университета имени Константина Стере, адвокат Павел Мидриган.

"Мы, большинство юристов, думали, что возобладает буква закона в решении Конституционного суда, но этого не произошло. Мне понравилась позиция представителей парламента, которые разнесли в пух и прах все доводы, которые представляла президент", – отметил эксперт.

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По его мнению, порядка 70% депутатов, которые сейчас в парламенте, будут в законодательном органе следующего созыва.

Существуют риски, что в парламенте следующего созыва политическим силам, которые в него попадут, не удастся договориться. Об этом в комментарии Sputnik заявил политолог, директор Института юридических, политических и социологических исследований Виктор Жук.

"Но в конце концов, думаю, если этот процесс окажется очень затруднительным, то будет как в 2019 году – на последних 50 метрах.... Тогда и попытаются сформировать. А если нет, то уже в следующем году, потому что по Конституции лишь один раз в год можно проводить досрочные парламентские выборы. И в следующем году будут опять", – сказал собеседник.

Однако в таком случае, как отметил эксперт, политический класс не сможет быть убедительным в глазах избирателей.

"Ну что они скажут? Мы не договорились? Все говорят о том, что после досрочных выборов будет перезапуск переговорного процесса – все будут говорить, что таково волеизъявление граждан, и тогда мы должны договориться хотя бы на ограниченный срок", – сказал Виктор Жук.

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Аналитик обратил внимание на то, что никто не говорит, что будет создано большинство на весь парламентский цикл, то есть на четыре года. "Может быть даже на полгода, а потом, к примеру, произойти переформатирование большинства, тем более что у Молдовы есть такой большой и неограниченный опыт в политическом туризме. Даже несмотря на то, что принимаются постановления и решения, интересы депутатов и узкие партийные интересы всегда превалируют над общенациональными. Хотя все говорят, что они заботятся о национальных интересах", – заключил эксперт.

Политический кризис в Молдове

Ранее, 11 февраля 2021 года, в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидатом от "Платформы DA" стал Андрей Нэстасе, социалисты предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

В понедельник, 29 марта, Санду завершила консультации с парламентскими фракциями. По итогам этих бесед президент сообщила, что есть законные основания, чтобы отправить действующий парламент в отставку. В тот же день Санду направила в Конституционный суд обращение с просьбой признать наличие обстоятельств для роспуска парламента.

Депутаты молдавского парламента 31 марта решили ввести режим чрезвычайного положения в стране из-за COVID-19. За это решение проголосовали 52 законодателя. Согласно принятому документу, ЧП действует в течение 60 дней – с 1 апреля по 30 мая. А 7 апреля молдавский депутат, лидер Партии национального единства (PUN) Октавиан Цыку сообщил, что намерен опротестовать в Конституционном суде решение парламента о введение в республике чрезвычайного положения.

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