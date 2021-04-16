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Санду отправится в Страсбург: что в планах

© Sputnik / Владимир Федоренко
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210416/34403914/sandu-otpravitsya-v-strasburg-chto-v-planah.html

Визит предполагает обширную программу, в том числе несколько встреч с главами основных европейских структур.

КИШИНЕВ, 16 апр - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду отправится в понедельник в Страсбург в Совет Европы (СЕ) с официальным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы государства. 

Планируется, что Санду встретится с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, а также председателем Парламентской ассамблеи СЕ (ПАСЕ) Хендриком Дамсом и председателем Европейского суда по правам человека Робертом Спано.

Кроме того, ожидаются встречи Санду с комиссаром по правам человека Дуней Миятович, председателем Конгресса местных и региональных властей СЕ Леендертом Вербееком. Также глава молдавского государства встретится с главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио и вице-губернатором Банка развития СЕ Карло Монтичелли.

"В диалоге с высокопоставленными должностными лицами президент Санду затронет вопросы, связанные с реформой системы юстиции, борьбой с коррупцией, разработкой программы восстановления экономики, сотрудничеством с местными органами государственной власти и региональной безопасностью. Санду подтвердит приверженность Молдовы выполнению обязательств, взятых на себя при вступлении в СЕ", - говорится в сообщении на сайте администрации президента. 

Сообщается, что Санду сделает совместные заявления для прессы с председателем ПАСЕ.

Майя Санду
© Photo : Preşedinţia Republicii Moldova
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Кроме того, президент Санду вместе с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич примет участие в официальной церемонии открытия Плана действий Совета Европы для Республики Молдова на 2021-2024 годы, в котором определены приоритеты сотрудничества в следующие четыре года: его основная цель - поддержка демократических реформ и внедрение стандартов Совета Европы в области демократии, верховенства закона и прав человека.

Одним из главных моментов визита станет презентация выступления на пленарном заседании ПАСЕ по приглашению председателя Хендрика Дамса. После выступления члены ПАСЕ будут иметь возможность обратиться к президенту Санду с вопросами. 

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