Додон: ПСРМ инициирует отставку трех судей Конституционного суда

Лидер партии рассказал о главных решениях, принятых политформированием, которое не согласно с принятым в четверг решением Конституционного суда.

КИШИНЕВ, 16 апр - Sputnik. Партия социалистов (ПСРМ) выдвинет проект постановления парламента, которое констатирует факт узурпации власти со стороны трех членов Конституционного суда в пользу политических интересов президента, нарушения присяги, которую они произнесли перед парламентом, и потребует их отставки. Такое заявление сделал лидер ПСРМ Игорь Додон на своей странице в Facebook по итогам заседания парламентской фракции социалистов.

По словам Додона, речь идет о трех судьях КС: главе суда Домнике Маноле, Любе Шова и Николае Рошке.

"Конституционный суд своим решением от 15 апреля дискредитировал правовое государство в нашей стране, пошел по пути узурпации власти в пользу президента Майи Санду в стиле Плахотнюка 2019 года. Мы считаем, что парламент должен дать соответствующую оценку судьям КС", - объяснил Додон.

Лидер ПСРМ подчеркнул, что возглавляемое им политформирование никогда не боялось досрочных парламентских выборов и готово к ним лучше, чем любая политическая партия в стране.

"Мы твердо остаемся на позициях, что выборы в условиях пандемии нельзя проводить, мы будем добиваться проведения выборов только после обеспечения доставки в страну не менее 1-1,5 миллиона доз вакцины от коронавируса и иммунизации не менее 500-600 тысяч наших граждан, преимущественно тех, кто находится на первой линии борьбы с пандемией и в группах риска", - добавил социалист.

Додон уверен, что Санду, действуя по принципу "цель оправдывает средства", не сможет обеспечить "качественное улучшение молдавского общества под фальшивыми лозунгами европейской интеграции и реформы юстиции".

Он напомнил, что "молдавский народ был свидетелем преступных экспериментов так называемых "евроинтеграторов" над нашей страной после 2009 года, при пресловутых альянсах за европейскую интеграцию, когда были украдены миллиарды из банковской системы, закрыты школы, проданы за бесценок стратегические государственные активы".

В заключении Додон перечислил несколько социальных проектов, на которых ПСРМ сосредоточит свои усилия в ближайшие месяцы:

повышение заработной платы различным категориям работников бюджетной сферы (в том числе удвоение зарплаты медработникам).

индексация пенсий два раза в год и предоставление единовременной помощи пенсионерам (выделение по 1600 леев в 2020 году и по 1000 леев накануне пасхальных праздников в 2021 году). © Sputnik / Mihai Caraus Додон сравнил решение КС с вердиктами инстанции в 2019 году при Плахотнюке

шаги по реализации важных инфраструктурных проектов в населенных пунктах страны: "Хорошие дороги для всех", водоснабжение и канализация, уличное освещение, социальные программы "Доктор для тебя" и так далее.

оплата счетов за электроэнергию всех домохозяйств нашей страны за два месяца, исходя из среднемесячной суммы в 214 леев (то есть 428 леев за два месяца действия режима чрезвычайной ситуации).

Конституционный суд признал в четверг наличие обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента Молдовы. Глава КС Домника Маноле сообщила, что к заключению инстанции приложены два особых мнения судей Сергея Цуркана и Владимира Цуркана.

Доводы в поддержку своего обращения Санду представила суду лично. "Из-за важности вопроса и в знак уважения к суду я решила прийти лично", – заявила президент.

Ситуация с назначением премьера

Ранее, 11 февраля 2021 года, в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидатом от "Платформы DA" стал Андрей Нэстасе, социалисты предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

Дурлештяну: за моей спиной разыгрывались различные сценарии>>>

Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

В понедельник, 29 марта, Санду завершила консультации с парламентскими фракциями. По итогам этих бесед президент сообщила, что есть законные основания, чтобы отправить действующий парламент в отставку. В тот же день Санду направила в Конституционный суд обращение с просьбой признать наличие обстоятельств для роспуска парламента.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova