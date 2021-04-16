Додон объяснил, когда ждать досрочных выборов и что будет при отмене ЧП

КИШИНЕВ, 16 апр - Sputnik. Пятый президент Молдовы и лидер Партии социалистов Игорь Додон объяснил, что может произойти при отмене чрезвычайного положения в стране и когда в таком случае могут пройти досрочные парламентские выборы.
Конституционный суд (КС) признал в четверг наличие обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента Молдовы. Однако эту процедуру нельзя запустить, пока в стране действует режим ЧП. По вопросу законности введения этого режима в республике еще должен высказаться КС.
Чего ждать при отмене ЧП
По словам Додона, парламент принял решение о введении ЧП в стране, чтобы помочь временному правительству, пока у него нет полномочий.
Как добавил политик, благодаря ЧП временный кабмин смог ввести некоторые необходимые в данной эпидемиологической ситуации меры, а также запустили ряд решений в поддержку граждан: возмещение НДС предпринимателям, покрытие процентов по кредитам для юридических лиц, предлагается оплатить населению счета за электроэнергию, повысить до 100% компенсацию на лекарства от COVID-19.
"Майя Санду сейчас пытается это аннулировать, если ЧП снимут, это все уйдет в прошлое. Команда Санду понимает, что ее рейтинг падает и ей нужны скорее выборы, чтобы пройти в парламент", - заявил Додон в эфире своего еженедельного видеоблога.
Когда пройдут выборы
Лидер ПСРМ объяснил, что если КС все же отменит ЧП, тогда президент может назначить выборы в июле.
"Это значит, что избирательная кампания начинается примерно 10 мая, а в этот период ожидается новая волна заражений. Мы с этим не согласны и сделаем всем возможное, чтобы сначала было вакцинировано как можно больше людей в стране. Думаю, они должны пройти не раньше августа", - уверен Додон.
Додон считает, что в случае проведения выборов в скором времени есть большой риск роста числа новых случаев коронавируса, а также смертей - тогда Санду придется браться на себя ответственность за эту ситуацию.
В ЦИК ожидается новый состав
В то же время Додон напомнил, что в Центральной избирательной комиссии истекает действующий состав. В этой комиссии ожидаются свои выборы уже 16 июня.
Как полагает Додон, для проведения досрочных выборов в законодательный орган нужен функциональный состав этой комиссии.
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