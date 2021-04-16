Роспуск парламента: какие есть препятствия и когда ждать выборов

Эксперты в области конституционного права и политологии рассмотрели, какие препятствия есть в стране для проведения досрочных выборов в законодательный орган.

КИШИНЕВ, 16 апр – Sputnik. Эксперт в области конституционного права Теодор Кырнац и политолог, бывший советник президента Виктор Степанюк проанализировали в пресс-центре Sputnik Молдова ситуацию, сложившуюся в стране после решения Конституционного суда в четверг о наличии обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента.

Когда пройдут выборы

По мнению Степанюка, сейчас основные действия в политическом поле страны будут зависеть от президента Молдовы Майи Санду. По словам политолога, за три месяца своего президентства Санду показала, что не учитывает мнения парламентариев, делая это лишь формально, а затем поступает так, как выгодно лишь ей одной.

"Она сейчас не президент народа, она ведет себя как представитель своей партии. Настаивает, что за ее спиной максимум легитимности. Атакует парламент. Это – отсутствие сотрудничества", – считает Степанюк.

В таких условиях, как полагает эксперт, Санду будет настаивать на как можно более скором проведении досрочных выборов.

"Сейчас будут ждать аннулирования ЧП в стране или по меньшей мере уточнения некоторых моментов по этому вопросу. Если ЧП отменят, то выборы могут случиться в конце июня или начале июля", – считает Степанюк.

Кырнац в свою очередь отметил, что с юридической точки зрения выборы и так должны пройти в конце июня.

"В указе Санду должно быть сказано, что парламент распускается с такого-то апреля и назначаются выборы примерно на 20-28 июня. То есть не раньше, чем через два месяца и не позднее чем через три", – пояснил Кырнац.

Режим ЧП как препятствие роспуску парламента и выборам

Кырнац считает, что поскольку уже есть решение КС, Санду обязана распустить парламент, но у нее есть препятствие – режим ЧП в Молдове.

Говоря об этой ситуации, Кырнац объяснил, что в данном случае есть нарушение принципа разделения власти, поскольку парламент принимает законы, которые должны выполнять президент и правительство, а затем вводит режим ЧП и делает это невозможным.

"КС сейчас обязан аннулировать ЧП, потому что если он останется в силе, то в будущем эта ситуация может быть использована властями. Этот механизм может использоваться для узурпации, продления мандата, борьбы с оппозицией", – уверен Кырнац.

Он пояснил, что у главы государства сейчас есть два легитимных пути по отмене режима ЧП в республике: первое – выступить в парламенте, заявив, что две недели этого режима в Молдове не дали положительного эффекта и попросить депутатов инициировать процедуру отмены ЧП, или же обратиться в КС с запросом отменить это решение законодательного органа.

"Как только отменят ЧП решением КС, Санду в тот же день будет обязана подписать указ о роспуске парламента. Потому что уже 15 апреля, с момента решения суда, парламент должен был утратить свою легитимность", – добавил эксперт.

Еще одна загвоздка

Кырнац также обратил внимание еще на одну проблему, о которой политики говорят сейчас меньше, но которая может сделать невозможным проведение досрочных выборов.

Как напомнил юрист, режим чрезвычайного положения в стране ввели в том числе и для того, чтобы наделить временное правительство полномочиями вводить поправки в госбюджет.

"Для проведения досрочных выборов в республике нужны средства из госбюджета, которые не были предусмотрены в нем изначально. То есть временное правительство должно пересмотреть этот финансовый документ, предложить парламенту внесение корректировок и выделить средства на выборы, но этого не происходит", – подчеркнул Кырнац.

По словам эксперта, если режим ЧП снимут, то правительство сразу же потеряет эти полномочия, что сделает невозможным проведение голосования.

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