Маноле: давление на судей КС недопустимо

КИШИНЕВ, 16 апр - Sputnik. Председатель Конституционного суда Домника Маноле считает недопустимым любое давление на членов Конституционного суда. Об этом она заявила в реплике, опубликованной на сайте КС.

По словам Маноле, она приняла к сведению заявления некоторых политиков о том, что парламентское большинство инициирует проект решения об узурпации государственной власти Конституционным судом и отставке судей, признавших в четверг наличие обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента.

"Считаю необходимым напомнить вам в этом контексте, что судьи Конституционного суда выполняют важную роль хранителей Конституции и ее ценностей. Конституционный суд является арбитром разделения властей", — заявила Маноле.

По ее словам, оказание давления в любой форме на судей Конституционного суда как до принятия его юрисдикционных актов, так и в качестве акта мести за принятые решения недопустимо, поскольку несовместимо с уважением верховенства закона, власти суда и верховенства Конституции.

"Зрелые политики должны учитывать неблагоприятные, глубокие и долгосрочные последствия таких нападений на конституционных судей для государства", — добавила глава КС.

Напомним, в своем блоге глава Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон заявил, что фракция ПСРМ в парламенте выдвинет проект постановления, которое констатирует факт узурпации власти со стороны трех членов Конституционного суда в пользу политических интересов президента, нарушения присяги, которую они произнесли перед парламентом и потребует их отставки.

По словам Додона, речь идет о трех судьях КС: Любе Шове, Николае Рошке главе инстанции Домнике Маноле.

"Конституционный суд своим решением от 15 апреля дискредитировал правовое государство в нашей стране, пошел по пути узурпации власти в пользу президента Майи Санду в стиле Плахотнюка 2019 года. Мы считаем, что парламент должен дать соответствующую оценку судьям КС", – объяснил Додон.

Конституционный суд признал в четверг наличие обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента Молдовы. Глава КС Домника Маноле сообщила, что к заключению инстанции приложены два особых мнения судей Сергея Цуркана и Владимира Цуркана.

Доводы в поддержку своего обращения Санду представила суду лично. "Из-за важности вопроса и в знак уважения к суду я решила прийти лично", – заявила президент.

Ситуация с назначением премьера

Ранее, 11 февраля 2021 года, в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидатом от "Платформы DA" стал Андрей Нэстасе, социалисты предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

В понедельник, 29 марта, Санду завершила консультации с парламентскими фракциями. По итогам этих бесед президент сообщила, что есть законные основания, чтобы отправить действующий парламент в отставку. В тот же день Санду направила в Конституционный суд обращение с просьбой признать наличие обстоятельств для роспуска парламента.

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