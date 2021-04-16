Гречаная: Санду не может отменить режим ЧП

До 30 мая в Молдове введен режим чрезвычайного положения. В этот период роспуск парламента невозможен.

КИШИНЕВ, 16 апр – Sputnik. Закон не позволяет президенту Молдовы отменить режим чрезвычайного положения в стране, заявила РИА Новости спикер молдавского парламента Зинаида Гречаная.

"По закону нет (возможности - прим. ред.). Как есть до 30 мая (чрезвычайное положение - прим. ред.), так и должно быть", – сказала она, отвечая на вопрос о том, есть ли у Майи Санду возможность отменить чрезвычайное положение в стране.

Роспуск парламента Молдовы невозможен в период чрезвычайного положения в стране, введенного в связи с пандемией коронавируса, добавила Зинаида Гречаная.

Ранее президент Санду заявила, что надеется в скором времени подписать указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.

Парламент Молдовы 30 марта одобрил введение в республике режима ЧП из-за коронавируса на 60 дней – с 1 апреля до 30 мая. Это решение опротестовали депутаты пропрезидентской партии "Действие и солидарность", а также депутат прорумынской Партии национального единства Октавиан Цыку. В своих обращениях к Конституционному суду они отметили, что был нарушен порядок введения чрезвычайного положения.

Напомним, 15 апреля Конституционный суд признал наличие обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента Молдовы. Однако законодательный орган не может быть распущен во время чрезвычайного положения, которое действует в стране до 30 мая.

"В первую очередь мы должны изучить решение Конституционного суда. Вы знаете, что парламент объявил в стране ЧП, есть несколько обращений в КС по поводу этого решения, мы должны понять, что будет с ними. Как я уже говорила, досрочные выборы неизбежны", – заявила президент Молдовы.

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