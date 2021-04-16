Гречаная встретилась в Санкт-Петербурге с главой Совета Федерации РФ

КИШИНЕВ, 16 апр – Sputnik. Россия внимательно следит за событиями, происходящими в Молдове, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на встрече с председателем парламента Молдовы Зинаидой Гречаной.

"Вы знаете, что Россия всегда была настроена и сегодня настроена на тесное сотрудничество с Республикой Молдова по всем направлениям, по всему комплексу вопросов – экономических и гуманитарных", – заявила Матвиенко.

Стороны обсудили некоторые вопросы двусторонних отношений и межпарламентского сотрудничества, а также отметили важность развития связей между регионами двух стран.

Напомним, делегация молдавского парламента во главе с Зинаидой Гречаной участвует в Межпарламентской ассамблее государств-участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) в Санкт-Петербурге.

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