Глава Евразийской комиссии – о преимуществах интеграции на пространстве ЕАЭС

Через усиление интеграционных процессов на пространстве ЕАЭС можно достичь в среднесрочной перспективе целей опережающего развития и повышения конкурентоспособности государств союза в условиях глобальной экономики.

КИШИНЕВ, 16 апр – Sputnik. Об этом 15 апреля рассказал председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Белоруссии Михаил Мясникович в рамках XXII Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества.

Прошедший 2020 год внес серьезные коррективы в логику мирового развития. Мировой экономический кризис прошлого года обусловлен сменой технологических и мирохозяйственных укладов. Пандемия лишь ускорила негативные процессы. В их основе лежит долгосрочная стагнация в 2014–2019 годах, многолетнее откладывание стратегических решений, неблагоприятная конъюнктура энергетических рынков. По оценкам МВФ, снижение мирового ВВП в 2020 году находится в пределах 3,5%.

Пандемия и кризис обострили и ряд других проблем: нарастание протекционизма и кризис многосторонней торговой системы, односторонний отказ от долгосрочных обязательств, стремление перехода от кооперационной повестки к обособленному развитию ведущих экономик мира.

"Полагаю, что все вышеперечисленное — это шаг назад, — подчеркнул Мясникович. — В складывающейся ситуации одним из наиболее эффективных путей развития является углубление региональной интеграции и создание на ее основе обновленной бесшовной архитектуры международных экономических отношений".

За прошедший с момента своего создания шестилетний период ЕАЭС прошел значительный этап в своем развитии, состоялся как неотъемлемый элемент экономической модели стран Союза и стал частью архитектуры мировой экономики.

© Sputnik / Vadim Rusu Состояние экономики ЕАЭС до и после мировой пандемии

Сегодня в ЕАЭС функционирует рынок товаров, достигнут значительный прогресс в формировании рынка услуг (он действует в 53 секторах), принят единый Таможенный кодекс, обеспечивается свобода передвижения и социальные гарантии трудящихся (например, Соглашение о пенсионном обеспечении вступило в силу в январе 2021 года). Принято 49 единых технических регламентов, действуют более 12 000 международных стандартов, благодаря чему порядка 85% товаров уже сертифицированы по единым техническим нормам.

© Sputnik / Vadim Rusu Состояние экономики ЕАЭС до и после мировой пандемии

По мнению Михаила Мясниковича, начало 2021 года выглядит неплохо. Негативное влияние пандемии COVID-19 на экономики стран Союза постепенно ослабевает. По прогнозу международных организаций, в 2021 году ожидается циклическое восстановление мировой экономики. Например, темпы роста ВВП Российской Федерации могут составить ориентировочно 3,0%, а в 2022 году — до 3,9%.

Председатель Коллегии ЕЭК затронул тему о координации действий для минимизации коронакризиса на уровне Союза.

"Это ограничило скорость распространения вируса, мы обеспечили управление ресурсами, лекарствами и медицинскими изделиями, стремились создать условия для эффективного посткризисного восстановления. Огромное значение имела своевременная разработка Российской Федерацией высокоэффективных вакцин против коронавируса, организация их поставок и локализация производств в странах ЕАЭС, что может служить позитивным примером интеграционного сотрудничества в интересах миллионов людей".

Задача определения векторов, ключевых мер и новых механизмов, необходимых для развития интеграции и достижения целей Союза, изложена в Стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, утвержденных Высшим Евразийским экономическим советом в декабре 2020 года. Стратегия-2025 раскрывает имеющийся потенциал Договора о Союзе, подписанного в 2014 году, и развивает новые для ЕАЭС сферы интеграции. "Несмотря на то что у нас экономический союз, образование, здравоохранение, туризм, спорт и т. д. вошли в Стратегию. Мы полагаем, что должна быть определенная социальная лояльность к тем процессам, которые мы реализуем в рамках нашего Евразийского экономического союза", — подчеркнул глава Коллегии Комиссии.

По мнению Михаила Мясниковича, в связи с большой конкуренцией на товарных рынках после коронокризиса странам ЕАЭС необходимо укреплять сотрудничество, взаимодополняя и поддерживая друг друга. "Нам надо отработать вопросы льготного кредитования интеграционных проектов. Сейчас мы прорабатываем конкретные предложения по инструментам снижения (субсидирования) процентных ставок для финансирования совместных проектов институтами развития ЕАЭС. Необходимо создавать совместные евразийские корпорации и компании".

Председателем коллегии отмечено, что Стратегические направления и разработанный детальный План их реализации направлены на кооперацию и специализацию производств среди существующих 17 тыс предприятий для увеличения их вклад в совокупный ВВП ЕАЭС, наращивание источников инвестирования в основной капитал, а также устранение дисбаланса во внешней и внутренней торговле.

Конкретные меры и механизмы углубления интеграции заложены в намеченные проекты 13 международных договоров, 25 поправок в Договор ЕАЭС 2014 года. и 60 нормативно-правовых актов ЕАЭС.

Кроме того, сформирована Карта индустриализации ЕАЭС, куда вошли 185 крупных инвестиционных проектов общей стоимостью 300 млрд. долл США в 21 отрасли. Приняты Основные направления промышленного сотрудничества до 2025. Особо подчеркнута важность принятых в 2020 г. главами государств ЕАЭС пакет мер по импортозамещению и кооперации, а также созданию Комиссии по импортозамещению, в том числе по высокотехнологичной продукции (фармацевтика, самолетостроение и космическая отрасль).

Как заметил Михаила Мясникович отдельной темой для обсуждения Стратегических направлений является вопрос уровня государственной поддержки, т. к. это оказывает значимое влияние на сохранение трендов как промышленного производства, так и потребительской активности.

"Нужно отработать льготное кредитование инвестпроектов. Бюджеты наших стран и прибыль корпораций не позволяют заниматься инвестиционной деятельностью. Поэтому мы надеемся привлечь средства на коммерческой основе Евразийского банка развития и других банков Союза".

На фоне острых вопросов углубления Евразийской интеграции важное значение придается ее расширению. Председатель коллегии ЕЭК выразил мнение, что в данном вопросе важную роль играет сопряжение интересов и интеграционных проектов. Как пример китайский проект "Один пояс — Один путь", который незамедлительно нужно переводить в практическое русло. Тоже самое касается развития Большого евразийского партнерства. Нужно обратить внимание наших партнеров на больший экономический эффект от инвестиций в крупные экономические интеграционные, измеряемых цифровыми показателями.

По мнению Михаила Мясниковича, расширение числа участников Договора ЕАЭС — не самоцель. "Базовый принцип заключается в том, чтобы количество не ухудшило качество. Главное, чтобы страны, в том числе в статусе наблюдателя, определили для себя приоритеты интеграции. И это не выторговывание преференций, а использование преимуществ действующего положения и получение стимулов для развития". Как пример — Узбекистан, быстро продвигающийся в этом направлении. То, что касается соглашений о Зоне свободной торговли с третьими странами — это будет расширяться с учетом выгоды для стран ЕАЭС.

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