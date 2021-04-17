Экс-премьер Ион Кику официально зарегистрировал партию

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. Бывший молдавский премьер-министр Ион Кику официально зарегистрировал свою политическую партию. Новое политформирование называется Партия Развития и Объединения Молдовы (ПРОМ).
Как рассказал в субботу Кику, он подал все необходимые документы в Агентство государственных услуг, и учреждение зарегистрировало партию в Государственном реестре юридических лиц.
"Нашей команде удалось пройти все предусмотренные законом шаги для регистрации политического формирования. За это время вокруг нас собралось более 1600 наших сограждан, которые вступили в ряды ПРОМ и создали партию", - заявил Кику.
Как пояснил Кику, его политическое формирование будет правоцентристским и станет выступать за улучшение жизни людей путем объединения общества вокруг общих идей и целей.
Программа партии включает два основных пункта:
- правовое государство и восстановление правопорядка в стране (повышение уровня безопасности граждан, оздоровление судебной системы, реформирование политической системы, борьба с коррупцией);
- объединение усилий для достижения перспективы европейской интеграции, осуществление реинтеграции страны (реализация Соглашения об Ассоциации с ЕС).
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