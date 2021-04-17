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Ион Кику. Архивное фото

Экс-премьер Ион Кику официально зарегистрировал партию

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210417/34419204/eks-premer-ion-chicu-ofitsialno-zaregistriroval-partiyu.html

В Молдове стало на одну политическую партию больше: бывший глава правительства собрал своих единомышленников и уже получил бумаги о регистрации политформирования.

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. Бывший молдавский премьер-министр Ион Кику официально зарегистрировал свою политическую партию. Новое политформирование называется Партия Развития и Объединения Молдовы (ПРОМ).

Как рассказал в субботу Кику, он подал все необходимые документы в Агентство государственных услуг, и учреждение зарегистрировало партию в Государственном реестре юридических лиц.

"Нашей команде удалось пройти все предусмотренные законом шаги для регистрации политического формирования. За это время вокруг нас собралось более 1600 наших сограждан, которые вступили в ряды ПРОМ и создали партию", - заявил Кику.

Ион Кику
© Sputnik / Mihai Caraus
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По словам экс-премьера, уже создано пять территориальных организаций, которые выдвинули своих делегатов для участия в учредительном съезде ПРОМ.

Как пояснил Кику, его политическое формирование будет правоцентристским и станет выступать за улучшение жизни людей путем объединения общества вокруг общих идей и целей.

Программа партии включает два основных пункта:

  • правовое государство и восстановление правопорядка в стране (повышение уровня безопасности граждан, оздоровление судебной системы, реформирование политической системы, борьба с коррупцией);
  • объединение усилий для достижения перспективы европейской интеграции, осуществление реинтеграции страны (реализация Соглашения об Ассоциации с ЕС).

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