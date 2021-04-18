Додон: требуем отставки Санду и досрочных выборов президента

Партия социалистов считает, что Майя Санду лично участвовала в антинациональном и антиконституционном заговоре против Молдовы и народа, заявил Игорь Додон.

КИШИНЕВ, 18 апр – Sputnik. Социалисты требуют отставки президента Молдовы Майи Санду и проведения досрочных выборов главы государства. Об этом заявил в воскресенье лидер ПСРМ Игорь Додон по итогам заседания Республиканского совета Партии социалистов.

"Считаем, что Санду лично участвовала в антинациональном и антиконституционном заговоре против нашей страны и ее народа. Мы требуем отставки Майи Санду и проведения досрочных выборов президента Молдовы", - отметил Додон.

По его словам, по итогам заседания была принята декларация, в которой говорится, что "Молдова - независимое государство, которое не допустит перехода государственных структур под внешнее управление".

Также в тексте декларации говорится, что ПСРМ "квалифицирует решение Конституционного суда (КС), принятое под открытым давлением президента Майи Санду, как конституционный переворот с целью установления в Молдове режима внешнего управления в интересах зарубежных кураторов Санду".

"КС грубо проигнорировал наличие в парламенте большинства, выдвинувшего кандидатуру Владимира Головатюка на пост главы правительства. Фактически можно говорить о воссоздании захваченного государства", - добавил политик.

Помимо этого, социалисты напомнили о других событиях, которые являются неуважительными к суверенитету республики: заявления главы миссии ЕС в Молдове Петера Михалко и других послов стран Евросоюза, скандальное высказывание посла Румынии Даниела Ионицэ и дерзкое похищение в Кишиневе бывшего украинского судьи Николая Чауса.

Партия социалистов выразила недоверие нынешнему составу КС, а именно напомнила о своем желании отправить в отставку главу КС Домнику Маноле и судей Николае Рошку и Любу Шову.

Кроме того, ПСРМ продолжает настаивать на выдвижении на пост премьер-министра Владимира Головатюка.

"В том случае, если он назначен не будет, вся ответственность за экономический и эпидемиологический кризис в стране ляжет на Майю Санду, на поддерживающих ее послов западных государств и на судей Конституционного Суда", - говорится в сообщении Додона.

Он заверил, что социалисты готовы к досрочным выборам в парламент, а избиратели знают, что эта партия способна решить проблемы в Молдове, сохранить дружеские отношения с Москвой и объединить два берега Днестра.

Однако, как уверен Додон, проводить голосование можно лишь после вакцинации 600 тысяч граждан в стране.

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