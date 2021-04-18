Реакция PAS на требование социалистов отправить Санду в отставку

КИШИНЕВ, 18 апр - Sputnik. Депутаты фракции "Действие и солидарность" (PAS) Думитру Алайба и Сергей Литвиненко прокомментировали заявление социалистов, потребовавших отставки президента Молдовы Майи Санду и проведения досрочных президентских выборов. Оба парламентария опубликовали сообщения на личных страницах в Facebook.
"Одно сообщение для большинства ПСРМ - "Шор": "Пейте чай и вакцинируйтесь! Потому что досрочных выборов вам не избежать!" - написал депутат.
Еще одно послание социалистам направил Алайба:
"Иногда ничего не нужно делать, просто оставить их разговаривать. Они сами себя закопают. Конечно, мы им поможем", - заявил Алайба.
В воскресенье по итогам заседания Республиканского совета Партии социалистов Игорь Додон потребовал отставки Майи Санду и проведения досрочных президентских выборов. По его мнению, решение Конституционного суда о выполнении условий для роспуска парламента было принято под давлением.
Также члены ПСРМ не отказываются от ранее озвученного требования отправить в отставку главу КС Домнику Маноле и судей Николае Рошку и Любу Шову.
Кроме того, социалисты продолжают настаивать на выдвижении на пост премьер-министра Владимира Головатюка.
Президент Майя Санду пока никак не отреагировала на заявления ПСРМ.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>