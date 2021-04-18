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Сергей Литвиненко

Реакция PAS на требование социалистов отправить Санду в отставку

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210418/34432681/reaktsiya-pas-na-trebovanie-sotsialistov-otpravit-sandu-v-otstavku.html

Депутаты фракции PAS отреагировали на требования социалистов. Основная их идея – досрочных выборов в парламент не избежать.

КИШИНЕВ, 18 апр - Sputnik. Депутаты фракции "Действие и солидарность" (PAS) Думитру Алайба и Сергей Литвиненко прокомментировали заявление социалистов, потребовавших отставки президента Молдовы Майи Санду и проведения досрочных президентских выборов. Оба парламентария опубликовали сообщения на личных страницах в Facebook.

Выборы в Молдове. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Так, Литвиненко решил напомнить коллегам из ПСРМ, что досрочные выборы в высший законодательный орган неизбежны.

"Одно сообщение для большинства ПСРМ - "Шор": "Пейте чай и вакцинируйтесь! Потому что досрочных выборов вам не избежать!" - написал депутат.

Еще одно послание социалистам направил Алайба:

"Иногда ничего не нужно делать, просто оставить их разговаривать. Они сами себя закопают. Конечно, мы им поможем", - заявил Алайба.

В воскресенье по итогам заседания Республиканского совета Партии социалистов Игорь Додон потребовал отставки Майи Санду и проведения досрочных президентских выборов. По его мнению, решение Конституционного суда о выполнении условий для роспуска парламента было принято под давлением.

Выборы в Молдове
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В Партии социалистов считают, что "Санду лично участвовала в антинациональном и антиконституционном заговоре против страны и ее народа".

Также члены ПСРМ не отказываются от ранее озвученного требования отправить в отставку главу КС Домнику Маноле и судей Николае Рошку и Любу Шову.

Кроме того, социалисты продолжают настаивать на выдвижении на пост премьер-министра Владимира Головатюка.

Президент Майя Санду пока никак не отреагировала на заявления ПСРМ.

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