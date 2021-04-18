Санду в Страсбурге: уже проведена первая встреча

Молдавский лидер прибыла во французский Страсбург, где располагается резиденция Совета Европы. У Майи Санду намечено несколько официальных встреч, одна из них прошла в воскресенье.

КИШИНЕВ, 18 апр - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду прибыла в воскресенье в Страсбург, где у нее запланирован официальный визит в Совет Европы (СЕ). Глава молдавского государства уже провела первую встречу с мэром Страсбурга Жанной Баргесян.

"У меня была очень теплая встреча с Жанной Барсегян, мэром Страсбурга, города - резиденции Совета Европы. Мэр является известным защитником окружающей среды и сторонником зеленого городского развития, а также сторонником участия женщин в политике и местном управлении", – написала Санду на своей странице в Facebook.

По словам президента, она передала Баргесян слова благодарности за эффективную организацию голосования молдавских граждан в условиях пандемии в Страсбурге на президентских выборах в прошлом году. Также Санду поблагодарила мэра за прием множества молдавских студентов в учебные заведения этого города и выразила надежду, что затем они вернутся на родину, где смогут применить свои знания.

"Мэр заверила, что поддержит хорошую организацию голосования граждан Молдовы на последующих выборах. Мы обменялись мнениями о вызовах, стоящих перед европейскими городами, о планах развития Страсбурга. Обсудили возможность организации обмена опытом между мэрией Страсбурга и населенными пунктами Молдовы, управляемыми женщинами под общей эгидой мэрии Страсбурга и администрации президента Молдовы", – заключила Санду.

Визит президента Молдовы в Страсбург

Планируется, что в ходе визита Санду встретится с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, а также председателем Парламентской ассамблеи СЕ (ПАСЕ) Хендриком Дамсом и председателем Европейского суда по правам человека Робертом Спано.

Кроме того, ожидаются встречи Санду с комиссаром по правам человека Дуней Миятович, председателем Конгресса местных и региональных властей СЕ Леендертом Вербееком. Также президент встретится с главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио и вице-губернатором Банка развития СЕ Карло Монтичелли.

Сообщается, что Санду сделает совместные заявления для прессы с председателем ПАСЕ.

Кроме того, президент вместе с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич примет участие в официальной церемонии открытия Плана действий Совета Европы для Республики Молдова на 2021-2024 годы, в котором определены приоритеты сотрудничества на четыре года: его основная цель – поддержка демократических реформ и внедрение стандартов Совета Европы в области демократии, верховенства закона и прав человека.

Кроме того, планируется выступление Санду на пленарном заседании ПАСЕ по приглашению председателя Хендрика Дамса. Затем члены ПАСЕ смогут задать президенту Молдовы вопросы.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova