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Отец нации: почему в Молдове нет национального лидера, и нужен ли он

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210419/34419485/otets-natsii-pochemu-v-moldove-net-natsionalnogo-lidera-i-nuzhen-li-on.html

Почему в молдавской политике нет крепкого лидера, способного повести за собой народ, и что не так с демократией в нашей республике, объяснил политолог Александр Кузнецов.

КИШИНЕВ, 19 апр – Sputnik. Исходя из политической неопределенности в Молдове, напрашивается вывод – республике для наведения порядка нужен более сильный лидер во главе одной из ведущих партий или во главе государства. Такое мнение высказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова политолог, доктор права Александр Кузнецов.

Эксперт полагает, что спустя всего 30 лет молдавское общество, как постсоветское, еще не привыкло к демократии, как таковой. Кузнецов считает, что Молдове нужна более сильная рука, эдакий "отец нации", который взял бы на себя всю ответственность.

"В действительности мы еще не привыкли работать, думать и действовать в условиях демократии. Это означает буквально власть народа, но за нас обычно все решали, мы к этому привыкли. То был царь-батюшка, то Сталин или Хрущев. Говорили, что так хорошо - вот так мы и делали. И вдруг нам говорят, что мы должны сами решать, но большинство граждан не может этого делать", – пояснил Кузнецов. 
Портфель чиновника. Архивное фото
© Sputnik / Ilya Pitalev
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По мнению политолога, в молдавском обществе самостоятельность словно ушла в небытие. Но подобное поведение народа было испокон веков: даже в Библии люди всегда ждали мессию, спасителя, то есть человечество держится на идее следования за лидером.

"Посмотрите, в России многие говорят, что все плохо или хорошо, но все-равно все идут за своим лидером, за Владимиром Путиным. Если такого лидера долго нет, то посмотрите, что происходит у нас или на той же Украине", – добавил собеседник Sputnik.

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Также Кузнецов согласился, что на постсоветском пространстве слова "демократия" и "реформы" стали объектами иронии.

Флаг Республики Молдова.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Как объяснил собеседник, находящиеся у власти политики регулярно говорят о необходимости различных перемен в государственном строе или обществе, но обрисовать их конкретно не могут.

Во многом это может быть связано, как считает эксперт, с желанием молдавских и других государственных деятелей получить личную выгоду от власти.

Кроме того, пояснил Кузнецов, молдавские политики плохо понимают один из главнейших принципов демократии – разделения власти, они просто к нему не привыкли, будучи выращенными в советское время, где за все отвечала одна партия.

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