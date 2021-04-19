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Вадим Красносельский

Красносельский – о запрете передвижения автомобилей без нейтральных номеров

© Sputnik / Irina Leahova
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210419/34436335/krasnoselskiy-o-zaprete-peredvizheniya-dlya-avtomobiley-bez-neytralnykh-nomerov.html

Лидер Приднестровья ответил на обращение жителей региона, которые обеспокоены тем, что с 1 сентября передвижение по Украине будет возможно только для автомобилей с нейтральными номерами.

ТИРАСПОЛЬ, 19 апр – Sputnik. Нейтральный номерной знак может получить абсолютно каждый житель Приднестровья вне зависимости от гражданства.

Открытие пункта регистрации автотранспортных средств в Тирасполе
© Sputnik / Irina Leahova
Нейтральные номера возможно будет получить и в более короткие сроки

Об этом сообщил лидер Приднестровья Вадим Красносельский в своем Telegram-канале в связи с частыми обращениями приднестровцев, обеспокоенных тем, что с 1 сентября передвижение по Украине будет возможно только для автомобилей с нейтральными номерами.

По его словам, таким правом приднестровцы наделены согласно протоколу от 24 апреля 2018 года. При этом он отметил, что Миссия ОБСЕ в специальном протоколе в 2020 году зафиксировала полтора десятка проблем в реализации соглашения, включая проблему удостоверений и отсутствие регистрации для грузопассажирского транспорта.

"В итоге из-за этих проблем за два с половиной года механизмом воспользовались всего 4,5 тысячи автомобилистов (из более чем 100 тысяч приднестровских автовладельцев). В таких условиях нет оснований считать соглашение эффективно действующим", – подчеркнул Красносельский.

Он также отметил, что в соглашении по автотранспорту не содержится никаких требований об использовании приднестровцами исключительно молдавских водительских удостоверений, как нет и других видов ограничений или сроков введения запрета на передвижение приднестровских автомобилей.

Нейтральные номера
© Sputnik / Юлия Сорокопуд
Красносельский: нейтральные номера – тема будущих переговоров Кишинева и Тирасполя

Как считает приднестровский лидер, все проблемы необходимо решать исключительно за столом переговоров, чтобы достичь полной функциональности соглашения.

"Считаю просьбы Молдовы к Украине ввести с 1 сентября ограничения для приднестровского автотранспорта контрпродуктивными и опасными для региональной стабильности, поскольку они основаны на отказе от цивилизованного диалога, нарушают принципы переговорного процесса в формате "5+2" и текущие договоренности", – подчеркнул приднестровский лидер.

Участниками переговоров в международном формате "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.

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Теги:
регистрационные номера, Приднестровье

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