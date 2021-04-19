Красносельский – о запрете передвижения автомобилей без нейтральных номеров

Лидер Приднестровья ответил на обращение жителей региона, которые обеспокоены тем, что с 1 сентября передвижение по Украине будет возможно только для автомобилей с нейтральными номерами.

ТИРАСПОЛЬ, 19 апр – Sputnik. Нейтральный номерной знак может получить абсолютно каждый житель Приднестровья вне зависимости от гражданства.

Об этом сообщил лидер Приднестровья Вадим Красносельский в своем Telegram-канале в связи с частыми обращениями приднестровцев, обеспокоенных тем, что с 1 сентября передвижение по Украине будет возможно только для автомобилей с нейтральными номерами.

По его словам, таким правом приднестровцы наделены согласно протоколу от 24 апреля 2018 года. При этом он отметил, что Миссия ОБСЕ в специальном протоколе в 2020 году зафиксировала полтора десятка проблем в реализации соглашения, включая проблему удостоверений и отсутствие регистрации для грузопассажирского транспорта.

"В итоге из-за этих проблем за два с половиной года механизмом воспользовались всего 4,5 тысячи автомобилистов (из более чем 100 тысяч приднестровских автовладельцев). В таких условиях нет оснований считать соглашение эффективно действующим", – подчеркнул Красносельский.

Он также отметил, что в соглашении по автотранспорту не содержится никаких требований об использовании приднестровцами исключительно молдавских водительских удостоверений, как нет и других видов ограничений или сроков введения запрета на передвижение приднестровских автомобилей.

Как считает приднестровский лидер, все проблемы необходимо решать исключительно за столом переговоров, чтобы достичь полной функциональности соглашения.

"Считаю просьбы Молдовы к Украине ввести с 1 сентября ограничения для приднестровского автотранспорта контрпродуктивными и опасными для региональной стабильности, поскольку они основаны на отказе от цивилизованного диалога, нарушают принципы переговорного процесса в формате "5+2" и текущие договоренности", – подчеркнул приднестровский лидер.

Участниками переговоров в международном формате "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.

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