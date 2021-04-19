Вояж Санду в Страсбург: что заявила президент Молдовы на встрече с главой СЕ

КИШИНЕВ, 19 апр – Sputnik. Борьба с коррупцией и реформа судебной системы – главные приоритеты в плане действий Совета Европы для Республики Молдова на 2021-2024 годы. Об этом заявила президент республики Майя Санду во время презентации этой "дорожной карты" совместно с генсеком СЕ Марией Пейчинович-Бурич.

"Рада принять участие в официальной презентации плана действий Совета Европы для Республики Молдова на 2021-2024 годы. Это мероприятие должно было состояться в Кишиневе, но пандемия изменила наши планы", – сказала Санду во время своего официального визита в Страсбург.

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Она напомнила, что Молдова установила довольно продуктивные отношения с Советом Европы с момента присоединения к этой организации в 1995 году. С помощью СЕ, по ее словам, в стране принимались законы, закладывались основы для новых ключевых государственных институтов, граждан обучали в духе уважения верховенства закона, прав и свобод человека. Она выразила признательность Совету Европы за эту поддержку.

"Третий План действий Совета Европы для Республики Молдова – документ, который мы представляем сегодня, – будет продолжаться в направлении, определенном ранее", – отметила Санду.

По ее словам, борьба с коррупцией и реформа судебной системы – главные приоритеты в этой дорожной карте. "Как вы знаете, это также мои приоритеты для Республики Молдова. Я высоко ценю проекты, включенные в План действий, которые направлены на повышение подотчетности и независимости судебной системы и на развитие потенциала правоохранительных органов в борьбе с коррупцией и отмыванием денег", – подчеркнула президент.

Как считает глава государства, новый план продолжит усилия по совершенствованию законодательства и практик, связанных с электоральным процессом, регулирующих интернет и средства массовой информации, помогающих в борьбе с насилием в отношении женщин и детей.

"План действий на 2021-2024 годы содержит решения, направленные на управление пандемией COVID-19, включая меры по защите прав человека в секторе здравоохранения, а также по укреплению автономии местных органов власти. Как страна, сильно пострадавшая от пандемии, мы приветствуем помощь, оказываемую для преодоления социальных последствий кризиса", – отметила Санду.

Она поблагодарила всех доноров, внесших вклад в новый план действий, и выразила надежду, что ресурсы, необходимые для его реализации, будут аккумулированы своевременно.

"Новый План действий подтверждает приверженность Молдовы интенсификации нашего сотрудничества с Советом Европы и наше намерение продолжать изменения в стране", – добавила президент.

В рамках беседы с председателем ПАСЕ Хендриком Дамсом Санду обсудила политическую ситуацию в Молдове, вызовы, стоящие перед демократией в республике, шаги по преодолению политического кризиса, а также усилия, которые прилагают в стране для борьбы с последствиями пандемии COVID-19.

"Я повторила в беседе с президентом ПАСЕ, что главный приоритет моего мандата на посту президента – борьба с коррупцией и подлинная реформа судебной системы. Поблагодарила его за неизменную поддержку ПАСЕ демократических преобразований в Молдове", – рассказала Санду.

Она также поблагодарила Дамса за приглашение принять участие в открытии весенней сессии ПАСЕ и за возможность обратиться с посланием к пленарному заседанию Парламентской ассамблеи.

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