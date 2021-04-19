Молдавский депутат избран вице-председателем ПАСЕ

Молдавский законодатель будет занимать пост вице-председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы в течение 2021 года.

КИШИНЕВ, 19 апр – Sputnik. Вице-спикер парламента Молдовы, депутат-социалист Влад Батрынча избран вице-председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы на 2021 год. Об этом сообщили в пресс-службе высшего законодательного органа республики.

Такое решение принято единогласно в рамках весенней сессии ПАСЕ, которая проходит 19-22 апреля в Страсбурге.

"Должность вице-президента ПАСЕ дает вице-спикеру, главе делегации парламента Молдовы в этой организации Владу Батрынче право входить в состав бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы", – уточнили в пресс-службе высшего законодательного органа республики.

В ПАСЕ в общей сложности насчитывается 20 вице-председателей.

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