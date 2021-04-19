И. о. главы Минюста: политическое противостояние может дорого обойтись Молдове

Слишком много неизвестных в противостоянии президента и парламента Молдовы: и. о. министра юстиции республики, комментируя новый виток политического кризиса, отметил, что ждет дальнейшие шаги от депутатов и главы государства, чтобы понять, куда движется страна.

КИШИНЕВ, 19 апр – Sputnik. В настоящее время все политические игроки должны найти силы, чтобы начать диалог и взять ответственность за то, что происходит в стране. Об этом в интервью Sputnik Молдова заявил исполняющим обязанности министра юстиции Фадей Нагачевский.

"Политическое противостояние может дорого обойтись стране. И это в первую очередь должна понимать президент", – сказал Нагачевский.

Он добавил, что ему трудно говорить о том, куда зайдут в противостоянии парламент и президент.

"Но парламент обязан защищать парламентаризм в стране. Непозволительно, чтобы путем определенных политически-юридических игр страна превратилась в полупрезидентскую или президентскую республику. Юридический режим в стране можно сменить только путем внесения поправок в Конституцию Молдовы", – отметил собеседник.

По его словам, в других условиях подобное уже не соответствует Основному закону.

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"Поэтому парламент, думаю, оправдан с политической точки зрения, чтобы адекватно действовать для защиты парламентаризма вне зависимости от пропаганды и спекуляций в отношении некоторых депутатов, что они коррумпированы и так далее. Есть парламент. Он избран на четыре года. Его смена возможна, если есть воля у самих депутатов идти на досрочные выборы. В парламенте уже заявляли, что готовы на выборы, но на определенных условиях: чтобы было вакцинировано определенное число людей, стабилизировать пандемическую ситуацию - а затем досрочные выборы", – отметил Нагачевский.

Комментируя позицию Конституционного суда, который признал наличие обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента Молдовы, и.о. министра отметил, что с юридической точки зрения это не решение, а заключение.

"КС свел к тому, что констатировал: во-первых, что были две попытки утверждения правительства, во-вторых, истек срок в три месяца, в-третьих, чтобы формально были консультации с парламентскими фракциями до роспуска. Суд высказался о том, что роль инстанции – констатировать исключительно формально, были ли выполнены эти три формальных условия", – сказал и. о. министра.

По его словам, в Конституционном суде отметили, что возможность роспуска парламента не входит в компетенции суда, а президента Молдовы. Поэтому, как отметил собеседник, данное заключением КС не является решением, а лишь разделением ответственности.

"Борьба продолжается в части прояснения ситуации. В условиях, когда парламент проявляет политическую волю для утверждения правительства, в данном случае президент может или не может распустить законодательный орган, у меня нет ответа на этот вопрос пока… Если эта политическая воля будет подтверждена, то, что должна делать глава государства – идти наперекор воле молдавских депутатов", – отметил собеседник.

Он также задался вопросом, может ли быть опротестован в Конституционном суде указ президента о роспуске законодательного органа, если таковой будет издан. "И если он будет опротестован, то есть ли у КС полномочия проверить, соответствует ли этот возможный указ духу Основного закона страны, который предусматривает, что если есть политическая воля для утверждения правительства, то эта воля превалирует над желанием нейтрального политического игрока предложить свой кабмин", – добавил Нагачевский.

Он напомнил, что согласно Конституции, глава государства – нейтральная сила в рамках парламентской республики.

"Поэтому дела пока еще остаются весьма неясными. Посмотрим, какая будет реакция в парламенте с политико-юридической точки зрения и какие будут предприняты действия", – сказал и. о. главы Минюста.

По его мнению, в сложившейся ситуации дела могут прийти к определенной точке исключительно в рамках диалога между президентом и парламентом, когда стороны придут к консенсусу.

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Нагачевский отметил, что вызывает вопрос и то, если указ президента о роспуске парламента опротестуют в КС, то каково будет решение инстанции. "В этом случае суд уже выносит решение и уже не может разделять власть, а (инстанция - прим. ред.) должна рассмотреть конституционность указа. У меня нет ответа на этот вопрос", – добавил чиновник.

Как отметил и. о. главы Минюста, он неоднократно призывал главу государства и депутатов сесть за стол переговоров – "институциональные конфликты, серьезно, лишь ослабляют Молдову".

"В первую очередь мы должны учитывать, что являемся парламентской республикой. Воля парламента превыше воли президента Молдовы. Это должно быть в основе любых дискуссий", – подчеркнул Нагачевский.

На вопрос о том, сколько времени есть у президента на то, чтобы подписать указ о роспуске парламента, представитель Минюста обратил внимание, что ответа у него также нет.

"Сколько действует это заключение судей КС, когда он производит эффекты, учитывая, что находимся в режиме чрезвычайного положения, как должно управляться политической системой внедрение этого заключения КС, каковы формулы – поиск консенсуса между президентом и парламентом по вопросу досрочных выборов или решением утверждения правительства?.. Жду дальнейших действий от парламента и президента, чтобы понять, куда движется Молдова. До настоящего момента я не вижу в адекватных условиях разрешить ситуацию", – сказал и. о. министра.

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Политический кризис в Молдове

Ранее, 11 февраля 2021 года, в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидатом от "Платформы DA" стал Андрей Нэстасе, социалисты предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

В понедельник, 29 марта, Санду завершила консультации с парламентскими фракциями. По итогам этих бесед президент сообщила, что есть законные основания, чтобы отправить действующий парламент в отставку. В тот же день Санду направила в Конституционный суд обращение с просьбой признать наличие обстоятельств для роспуска парламента.

Депутаты молдавского парламента 31 марта решили ввести режим чрезвычайного положения в стране из-за COVID-19. За это решение проголосовали 52 законодателя. Согласно принятому документу, ЧП действует в течение 60 дней – с 1 апреля по 30 мая. А 7 апреля молдавский депутат, лидер Партии национального единства (PUN) Октавиан Цыку сообщил, что намерен опротестовать в Конституционном суде решение парламента о введение в республике чрезвычайного положения.

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