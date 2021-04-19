Эксперты Кишинева и Тирасполя снова обсудили систему учета нейтральных номеров

Профильные специалисты по автотранспорту от обеих сторон переговоров по приднестровскому урегулированию собрались в 2021 году в четвертый раз.

КИШИНЕВ, 19 апр – Sputnik. Технические вопросы по регистрации нейтральных номеров для приднестровских машин стали в очередной раз главной темой обсуждения экспертов в области автомобильного транспорта от Кишинева и Тирасполя. Как сообщили в Бюро по реинтеграции Молдовы, специалисты встретились в 2021 году в четвертый раз.

Нейтральные номера, позволяющие принимать участие в международном дорожном движении приднестровским автомобилистам, можно получить в двух Пунктах регистрации транспортных средств - в Тирасполе и Рыбнице.

На встрече стороны продолжили поиск решений по перерегистрации переоборудованных и унаследованных транспортных средств с нейтральными номерными знаками.

Как отметили в Бюро по реинтеграции, эксперты из Кишинева подтвердили свою готовность оказывать услуги параллельно на основе электронного программирования и в порядке живой очереди для значительного увеличения возможностей предоставления услуг в Пунктах регистрации.

"Специалисты также выразили недоумение в связи с сокращением приднестровской стороной с 1 апреля количества человек, ежедневно программируемых в Тираспольском пункте регистрации, с призывом исключить такие ограничения", - отметили в ведомстве.

Во внешнеполитическом ведомстве Приднестровья сообщили, что заседание экспертных групп по вопросам автотранспорта состоялось по инициативе приднестровской стороны для устранением проблем, зафиксированных в подготовленном Миссией ОБСЕ протоколе от 7 октября 2020 года. Как уверены в ведомстве, "продвижение в рамках документа остается крайне ограниченным из-за позиции молдавской стороны, затрудняющей работу затянутыми процедурными аспектами".

В Приднестровье действует два пункта регистрации транспортных средств (ПРТС) – в Тирасполе и Рыбнице. Они начали работать 1 сентября 2018 года.

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