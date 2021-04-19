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Погрузочно-разгрузочные работы в контейнерном терминале морского торгового порта

Санду: Молдова надеется вернуть льготы на экспорт товаров в Россию

© Sputnik / Igor Zarembo
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210419/34444602/Sandu-Moldova-nadeetsya-vernut-lgoty-na-eksport-tovarov-v-Rossiyu.html

Президент Молдовы Майя Санду, выступая в ПАСЕ, заявила, что Молдова надеется на возвращение торговых преференций на экспорт продукции в Россию.

КИШИНЕВ, 19 апр – Sputnik. Республика Молдова рассчитывает вернуть режим беспошлинной торговли с Российской Федерацией, существовавший до подписания Соглашения об ассоциации с Европейским союзом в 2013 году. Об этом в понедельник заявила президент Майя Санду, выступая на Парламентской ассамблее Совета Европы.

"Мы заинтересованы в хороших отношениях со всеми странами. Мы очень надеемся на хорошие отношения с Россией. У нас большая повестка с РФ, мы хотим вернуть наши торговые привилегии, торговый режим, который был у нас до подписания соглашения об ассоциации с ЕС",  - заявила Санду. 

Игорь Додон
© Sputnik / Mihai Caraus
Игорь Додон попросил власти РФ продлить льготы на экспорт молдавской продукции
Санду заявила, что Молдова ведет переговоры с властями РФ и работает в этом направлении. Президент также заявила о необходимости подписать соглашение о социальном обеспечении  с Россией.

Напомним, что торговые отношения между Молдовой и Россией осложнились после вступления в силу соглашения об ассоциации Молдовы с ЕС, что нарушило сложившуюся систему экономического сотрудничества нашей страны с государствами СНГ и действовавшего в тот период Таможенного союза.

Преференции в виде освобождения от таможенной пошлины Молдова получила в 2018 году по итогам договоренностей пятого президента республики Игоря Додона с российским лидером Владимиром Путиным. Действие этого механизма несколько раз продлевалось. В результате этих преференций, по словам Додона, с 2018 года молдавские производители сэкономили около двух миллиардов леев.

Решением российских властей до 31 марта 2021 года нулевая ставка действовала для овощей и овощной продукции, свежих яблок, груш и айвы. Она также устанавливалась для ввозимых на территорию России молдавских абрикосов, вишни, черешни, персиков, нектаринов, сливы и терна. Семена подсолнечника, виноградные вина и сусло тоже не облагались таможенной пошлиной.

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