Майя Санду выступила в ПАСЕ: главное

Необходимость борьбы с коррупцией, досрочные выборы, которые откроют путь реформам, взаимоотношения с приднестровским регионом и отношения с Россией - главные темы выступления президента Майи Санду в ПАСЕ.

КИШИНЕВ, 19 апр - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду выступила в понедельник на сессии Парламентской ассамблеи совета Европы и затем на протяжении часа отвечала на вопросы европейских парламентариев. Глава республики традиционно много говорила о назревших в Молдове реформах, борьбе с коррупцией и необходимости досрочных выборов. Затронула и вопросы приднестровского урегулирования и двусторонних отношений с Россией.

О Молдове и необходимости реформ

По словам Санду, несмотря на свою 30-летнюю историю, независимая Молдова так и не смогла построить эффективное государство и наладить работу его институтов.

"30 лет назад Молдова встала на путь построения демократии. Мы создали государство, вдохновляясь лучшими европейскими практиками, но наши институты все еще подвержены влиянию негативных факторов. Государственные структуры неспособны обеспечить гражданам достойную жизнь. Экономика страдает от монополий", — рассказала Санду.

Поэтому, по мнению Санду, большинство граждан на президентских выборах проголосовали за реформы, борьбу с коррупцией и за экономику, где инвестиции защищены.

"Народ Молдовы хочет, чтобы президент объединил усилия с парламентом и новым правительством в борьбе против коррупции и за реформы", — подытожила Санду.

Приднестровье

Президент Молдовы заявила, что выступает исключительно за мирное политическое разрешение приднестровской проблемы и высказалась против федерализации республики, заявив, что постарается активизировать работу на переговорной площадке "5+2".

"Могу заверить, что мы прилагаем максимум усилий, чтобы улучшить жизнь наших граждан на левом берегу Днестра, нет мгновенного решения для выхода из этого конфликта, прогресс в вопросе приднестровского урегулирования зависит, в том числе, от политической стабильности в Молдове", — подчеркнула президент.

Она добавила, что Кишинев прилагает усилия для проведения вакцинации от коронавируса на территории, подконтрольной Тирасполю, и делает все возможное, чтобы обеспечить там достойные условия жизни и соблюдения прав человека.

Досрочные выборы

Досрочные выборы, по словам президента, - краеугольный камень на пути реформ.

"Досрочные парламентские выборы, которые пройдут в скором времени в нашей стране, дадут нам возможность запустить серьезную программу реформ. Один из важных приоритетов — это проведение реформы судебной системы", — сказала Санду.

Она подчеркнула, что хочет построить эффективное демократическое государство, где труд каждого будет справедливо оценен. Президент отметила, что стране необходимо победить коррупцию, реформировать систему образования и здравоохранения, привлечь инвестиции, развивать инфраструктуру.

"Народ Молдовы рассчитывает на сотрудничество президента с новым парламентом и правительством. Люди готовы бороться за изменения и рассчитывают на поддержку партнеров Молдовы в Совете Европы", — добавила Санду.

Отношения с Россией

Санду подчеркнула, что ее избрание не сказалось негативно на отношениях с Москвой, и заявила о готовности сотрудничества с руководством РФ.

"Мы заинтересованы в хороших отношениях со всеми странами. Мы очень надеемся на хорошие отношения с Россией. У нас большая повестка с РФ, мы хотим вернуть наши торговые льготы, торговый режим, который был у нас до подписания Соглашения об ассоциации с ЕС", — заявила Санду.

Президент заявила, что Молдова ведет переговоры с властями РФ и работает в этом направлении. Президент также заявила о необходимости подписать соглашение о социальном обеспечении с Россией.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova