Спикер парламента провела совещание с членами кабинета министров

КИШИНЕВ, 19 апр – Sputnik. Председатель парламента Республики Молдова Зинаида Гречаная провела рабочее совещание с участием членов временного правительства под председательством врио премьер-министра Аурелиу Чокоя.

Были изучены пандемическая ситуация, последствия введения режима ЧП, процесс вакцинации населения и обеспечение системы здравоохранения новыми партиями доз вакцины против коронавируса.

Представители исполнительной власти представили статистику, которая свидетельствует о снижении количества новых случаев заражения.

"Это демонстрирует эффективность мер, предусмотренных Постановлением парламента о введении чрезвычайного положения, и положительное влияние вакцинации. Была подчеркнута важность интенсификации процесса иммунизации", — говорится в сообщении для прессы по итогам встречи.

В контексте частичного возобновления учебного процесса Зинаида Гречаная подчеркнула необходимость приложить максимум усилий для полной вакцинации учителей по всей стране.

По словам спикера, безопасность жизни и здоровья является главным приоритетом, и в случае новой волны пандемии также будут необходимы максимум усилий и бдительность.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали – в последний раз до 18 апреля. На заседании 31 марта парламентом было принято решение о введении в стране чрезвычайного положения на срок с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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