Майя Санду встретилась в Страсбурге с комиссаром СЕ по правам человека

Президент Молдовы обсудила с европейским чиновником положение с соблюдением прав человека в Приднестровье.

КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. Майя Санду встретилась в Страсбурге с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович.

По сообщению главы государства, она обсудила с европейским чиновником меры, необходимые для улучшения ситуации с правами человека в контексте пандемии. Речь шла в том числе о ратификации Стамбульской конвенции о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин, а также о мерах по борьбе с языком ненависти.

Темой беседы стало в том числе расширение охвата населения медицинскими услугами в условиях эпидемии COVID-19.

"Мы также обсудили важность доступа к справедливой и независимой судебной системе и привлечения большего внимания к ситуации с правами человека в приднестровском регионе", — написала Майя Санду в социальных сетях.

Президент Молдовы находится в Страсбурге с официальным визитом.

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