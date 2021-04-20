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Парламент Республики Молдова

Комиссия по нацбезопасности заслушает силовиков из-за военной активности в регионе

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210420/34449819/Komissiya-po-natsbezopasnosti-zaslushaet-silovikov-iz-za-voennoy-eskalatsii-v-regione.html

Слушания в парламенте будут посвящены готовности госструктур противостоять новым вызовам, связанным с военной эскалацией в регионе, для обеспечения независимости и территориальной целостности Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. Парламентская комиссия по национальной безопасности, обороне и общественному порядку 21 апреля заслушает руководителей силовых ведомств Молдовы на предмет готовности к обеспечению независимости и территориальной целостности страны в условиях эскалации ситуации в регионе. Соответствующий вопрос включен в повестку дня комиссии.

"Политическая борьба никогда не заканчивается, но есть более важные вещи, которые должны нас объединять – мир, здоровье и безопасность наших граждан, независимость и целостность нашей страны. Если у нас их нет, все остальное больше не имеет значения", – написал в своем Facebook глава парламентской комиссии по обороне Cергей Сырбу, комментируя решение об организации слушаний.

В мероприятии примут участие представители Службы информации и безопасности, Министерства внутренних дел, Министерства обороны и Бюро реинтеграции.

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