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Церемония инаугурации президента Майи Санду

Социалисты обвинили Санду в стремлении изменить название госязыка в Конституции

© Photo : Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210420/34451468/sotsialisty-obvinili-sandu-v-stremlenii-izmenit-nazvanie-gosyazyka-v-konstitutsii.html

Когда политики не могут решить острые социальные и экономические проблемы или эффективно бороться с пандемией, они пытаются обсуждать языковые вопросы, считает глава Партии социалистов Игорь Додон.

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. Председатель Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон и депутат партии Николай Паскару обвинил президента Майю Санду в попытке спровоцировать конфликт в обществе и разделить жителей Молдовы на сторонников и противников переименования госязыка. Об этом лидер социалистов написал в своем Telegram-канале. Позже на брифинге в парламенте об этом же заявил депутат-социалист Паскару.

"Госпожа президент, вы были избраны по совершенно другой программе правления и по другим причинам. Постарайтесь сделать хоть что-нибудь полезное для граждан. Оставьте в покое Конституцию и молдавский язык, тем более что абсолютное большинство наших граждан считает, что они веками говорят на молдавском языке", — пишет Додон.

Название языка, по словам экс-президента, сейчас не является приоритетом для народа и страны. "Докажите, что у вас больше ума, чем у Михая Гимпу или других антигосударственных авантюристов", — призывает Додон.

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По словам депутата Николае Паскару, в последнее время участились нападки на молдавский язык и на Республику Молдова. 

"Внешние силы подчинили себе президентуру с помощью продвижения на должности некоторых лиц, подконтрольных извне. Этот факт подтвердила и Майя Санду, заявив, что принимает решения, проконсультировавшись с зарубежными партнерами", — заявил Паскару.

Он назвал нападками на молдавский язык скандальное высказывание посла Румынии Даниела Ионицы о "примитивном молдовенизме", а также слова Санду о готовности изменить название госязыка в Конституции. 

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"Санду заявила в ПАСЕ, что сделает это, как только в парламенте будут готовы проголосовать за такой закон. Пусть молдаване, которые составляют около 70% населения страны, знают, зачем Санду досрочные выборы. Чтобы изменить название языка в Конституции", — подчеркнул на брифинге Паскару.

Отметим, 19 апреля, отвечая на вопросы депутата ПАСЕ от Румынии Титуса Корлэцана, Майя Санду заявила, что решение об изменении названия языка в Конституции должен разрешить парламент.

"Румынский язык был установлен Конституционным судом, но в Конституции язык по-прежнему называется молдавским. Это вопрос к парламенту. Потому что парламент может менять текст Конституции. К настоящему моменту в парламенте не было достаточного количества голосов, чтобы изменить название языка. Как только у нас будет парламент, который готов изменить название языка, тогда эта проблема будет решена", — заявила Санду.

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