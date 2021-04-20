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Игорь Додон и Олег Васнецов

Додон: Молдова готова закупить крупную партию вакцины "Спутник V"

© Photo : Facebook / Dodon Igor
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210420/34452353/dodon-moldova-gotova-zakupit-dopolnitelnuyu-krupnuyu-partiyu-vaktsin-sputnik-v.html

Лидер социалистов подтвердил готовность молдавской стороны к закупке дополнительной партии российской вакцины на встрече с послом РФ.

​​КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. Глава Партии социалистов Игорь Додон во время встречи с послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым подтвердил готовность молдавской стороны закупить дополнительно крупную партию вакцины против коронавируса "Спутник V". Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"На встрече была подтверждена готовность молдавской стороны к закупке дополнительной крупной партии препаратов на коммерческой основе", – пояснил Додон в своем посте.

По словам лидера социалистов, на встрече обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся развития стратегического партнерства между Молдовой и Россией.

Спикер Зинаида Гречаная встретилась с послом РФ в Молдове Олегом васнецовым
© Photo : PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
Гречаная встретилась с послом России: главный вопрос - поставки вакцины

Собеседники отдельно затронули проблему дальнейшей борьбы с пандемией, подчеркнули большую значимость гуманитарной помощи от российского руководства в виде партии вакцины "Спутник V", которую доставят в Молдову в ближайшее время.

Вакцина "Спутник V" одобрена в 60 странах с общим населением около 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

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Теги:
Олег Васнецов, Игорь Додон

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