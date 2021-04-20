Лукьянов: Молдова становится все менее интересна и России, и Западу

В условиях нынешнего обострения отношений между Россий и коллективным Западом Молдове было бы куда полезней не присоединяться ни к одной из сторон, а заняться внутренним развитием, считает эксперт.

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. Участие в чужих геополитических играх еще никому не приносило пользы. Не стоит на это сегодня рассчитывать и Молдове, заявил известный российский политолог, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

"Страны, которые, подобно Молдове, оказались в расколотом состоянии с точки зрения общественных настроений, внутренних действий различных политических сил, сейчас, как мне представляется, попадают в довольно сложное положение, – говорит в интервью Sputnik Молдова Лукьянов. – Поскольку на большой международной арене началась фактически полномасштабная холодная война 2.0, которая формально отличается от той, что была во второй половине XX века, но по духу – все та же. А это означает, что страны, находящиеся на распутье, и Молдова, естественно, в их числе, сильно теряют в возможности для маневра".

© Sputnik / Михаил Воскресенский Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов

Лукьянов полагает, что страсти, которые нынче кипят в отношениях России и западного сообщества, неизбежно будут разыгрываться в миниатюре во внутренней политике стран, оказавшихся с Молдовой в схожей ситуации. И делает вывод: ничего хорошего это никому не несет.

"Как в этой ситуации Молдове себя вести? Думаю, республике сейчас стоило бы не метаться из стороны в сторону, а попытаться выработать последовательную линию на отстаивание собственных интересов. Даже если они будут не вполне совпадать с российскими приоритетами, все равно примутся во внимание Российской Федерацией с должным уважением", – убежден политолог.

Другое дело, полагает Лукьянов, что и Молдова, и многие другие страны на пространстве бывшего СССР по-прежнему не способны четко сформулировать свои интересы. А значит, закономерно превращаются в арену для реализации интересов чужих. Как раз это, по мнению главреда "России в глобальной политике", вызывает наибольшую тревогу – "боюсь, внутренние потрясения в Молдове будут только усугубляться внешним конфронтационным контекстом".

При этом, считает Лукьянов, для многих стран сегодня размывается само понятие выбора.

"С одной стороны, между Россией и Западом обостряются отношения, а с другой, как мне представляется, – Россия, европейские страны и США все больше фокусируются на своих внутренних проблемах, особенно, в экстраординарных условиях пандемии.

А значит, интерес и, если угодно, азарт, к геополитическим баталиям и деятельности по привлечению на свою сторону стран, находящихся в состоянии выбора, падает у всех. Молдова становится все менее интересна и России, и Западу", – утверждает российский эксперт.

И это только подчеркивает необходимость для стран бывшего СССР обратить особое внимание на собственное внутреннее развитие.

"Молдове, я считаю, следует прежде всего ответить самой себе на вопрос: состоятельна ли она как государственное образование, способна ли обеспечить развитие своего общества. А не делать бесконечный выбор между якобы Россией и якобы Западом основным направлением своей политики", – подытожил Лукьянов.

Напомним, 19 апреля президент Молдовы Майя Санду выступила на заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы и в течении сорока минут отвечала на вопросы депутатов ПАСЕ. По теме взаимоотношений с Российской Федерацией глава молдавского государства фактически признала, что с ее вступлением в должность эти отношения ухудшились. В то же время Санду заявила, что у двух стран "серьезная повестка" – торговля, трудовые мигранты, Приднестровье, миротворческий контингент. Кроме того, президент Санду выразила надежду вернуться к российско-молдавскому режиму торговли, который существовал до подписания Молдовой ассоциации с Евросоюзом.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova