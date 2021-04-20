Депутат Госдумы о высказываниях Санду – прислушайтесь к гражданам своей страны

Депутат Артем Туров убежден, что молдавское руководство могло бы совместно с обществом республики вырабатывать взвешенные решения – в том числе касающиеся взаимоотношений Молдовы и России.

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. Для Молдовы была полезной политика концентрации внимания на национальных интересах, уверен член комитета Государственной Думы по делам СНГ Артем Туров.

"Для того, чтобы эффективно представлять интересы граждан своей страны, действующему руководству Молдовы следовало бы прислушаться к их, граждан, мнению. Недавние президентские выборы продемонстрировали достаточно серьезное разделение среди избирателей страны.

Но тут есть один важный момент. Думаю, правильнее все же опираться на мнение людей, живущих непосредственно на территории Молдовы, а не тех граждан республики, кто живет и зарабатывает в странах Европейского союза и тем самым не участвует по-настоящему в жизни своего государства", – говорит Туров.

Депутат Госдумы убежден, что молдавское руководство могло бы совместно с обществом республики вырабатывать взвешенные решения – в том числе касающиеся взаимоотношений Молдовы и России.

"Это было бы куда эффективнее практики Запада, который, к сожалению, зачастую использует Молдову и другие бывшие советские республики для "сдерживания" России. Практики, которая не приносит желанных плодов самому Западу, и неизменно ухудшает ситуацию, особенно в экономике тех стран, которые пытается использовать", – утверждает член думского комитета по делам СНГ.

Тем не менее, говорит Туров, в России продолжают считать молдавский народ братским.

"Думаю, об этом свидетельствует и та позиция, которую Российская Федерация неизменно занимает, скажем, в торговых отношениях с Молдовой, по гуманитарному сотрудничеству, по той поддержке, которую оказывает республике по комплексу проблем, связанных с пандемией. Насколько подобное отношение останется неизменным и впредь – думаю, во многом будет зависеть от действий молдавской власти", – считает Туров.

Напомним, 19 апреля президент Молдовы Майя Санду выступила на заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы. На вопрос об отношениях с Россией глава молдавского государства фактически признала, что с ее вступлением в должность эти отношения ухудшились. В то же время президент Санду выразила надежду вернуться к российско-молдавскому режиму торговли, который существовал до подписания Молдовой Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

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